Zartbittere Zeiten: Zu Besuch im Schokoladenmuseum

Schokolade geht immer, und in Krisenzeiten sogar noch mehr – oder? Ein Blick in die Produktion von Halloren, der nach eigenen Angaben ältesten bis heute produzierenden Schokoladenfabrik Deutschlands.

Plus In den letzten anderthalb Jahren gab es viele Momente, in denen ein Seelentröster nötig war. Ein kleiner, aber bewährter ist: Schokolade. Eine Geschichte über den süßen Zahn der Deutschen.

Von Erich Nyffenegger

Die Frage ist fast so alt wie Weihnachten und Ostern. Man muss sie auch im Spätsommer stellen dürfen – mit Blick darauf, dass die ersten Exemplare in ein paar Wochen schon wieder im Supermarkt stehen werden. Frage also: Was geschieht eigentlich mit den kleinen Weihnachtsmännern, die bis zum Ende einer Saison nicht verkauft worden sind? Und wenn wir schon dabei sind – was mit den Hasen? Wird diesen schokoladigen Hohlkörpern – eingeschmolzen oder umgezogen – ein zweites Leben geschenkt, indem sie jeweils in die Rolle des anderen schlüpfen? Und wer hat beim Rennen um die Popularität die Nase vorn: Weihnachtsmann oder doch der Hase?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

