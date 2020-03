vor 56 Min.

"Room 104", Staffel 3: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 3 von "Room 104" ist auf Sky zu sehen. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer gibt es in unserem Überblick.

Ende Februar startete Staffel 3 der Serie "Room 104" auf Sky. Im Fokus der Produktion von Jay und Mark Duplass steht ein amerikanisches Motelzimmer, Zimmer 104. In zwölf Folgen werden all die Geheimnisse und Geschichten, die in diesem Raum passiert sind, gelüftet.

Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie "Room 104" - Start, Handlung, Folgen und die Besetzung von Staffel 3.

"Room 104": Wann war der Start von Staffel 3?

Staffel 3 von "Room 104" ist in Deutschland seit dem 26. Februar 2020 verfügbar. Alle Folgen von Staffel 3 laufen auf dem Sender Sky Atlanctic. Das Programm ist allerdings kostenplichtig.

"Room 104" auf Sky: Handlung und Folgen im Überblick

Jede der 12 Folgen der Serie widmet sich anderen Protagonisten, die in Zimmer 104 die unterschiedlichsten Dinge erleben: Zwei Geschwister planen mit ihrem gemeinsamen Erbe ein Hotel zu gründen, eine junge Frau verkauft ihre Seele und ein Mann versucht Michael Jacksons Gorilla loszuwerden...

Die Titel der Episoden der dritten Staffel im Überblick:

Folge 1: Der Grundstein

Folge 2: Tier zu verkaufen

Folge 3: Juckreiz

Folge 4: Das Habitat

Folge 5: Die Trockenbauer

Folge 6: Ein neuer Song

Folge 7: Jimmy und Gianna

Folge 8: Kein Krankenhaus

Folge 9: Streichanruf

Folge 10: Nachtschicht

Folge 11: Kreuzung

Folge 12: Der Probensammler

Besetzung im Cast: Welche Schauspieler spielen in der Sky-Serie "Room 104" mit?

Diese Schauspieler sind in Staffel 3 der Serie "Room 104" dabei:

Luke Wilson als Remus

als Remus June Squibb als Jean

Christine Woods als Roma

Robert Longstreet als Allen

Arturo Castro als Craig

Sam Richardson als Greg

Steve Little als Randy

Infos: Trailer von "Room 104", Staffel 3

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Trailer zu Staffel 3. Sobald dieser erscheint, ist der Clip hier abrufbar.

