Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 5.12.21 den Film "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Lust auf romantische Unterhaltung im ZDF? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin für "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und es die Möglichkeit gibt, "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" als kostenlosen Stream in der ZDF Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" am 5.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" läuft am Sonntag, 5. Dezember 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel"

Es ist eine neue Aufgabe, auf die sich Rebecca "Becky" Taylor sehr freut: Gerade wurde sie als Jung-Vikarin der Anglikanischen Gemeinschaft ordiniert. Mit großer Aufregung fiebert sie ihrem Start entgegen. Um ein Gefühl für ihre neue Gemeinde in Cornwall zu bekommen, reist sie schon vorab in die Region.

Kaum angekommen, kommt es zu einem folgenreichen Zusammentreffen mit Adam. Der junge Mann ist auf dem Fahrrad unterwegs, als die beiden fast zusammenstoßen. Gerade, als es zu knistern beginnt zwischen den beiden, klaut ein Teenager das Bike. Adam ist stinksauer, dass Becky vermeintlich nicht eingegriffen hat.

Später findet Becky heraus, dass Adam einflussreicher Architekt in der Gemeinde ist. Er verantwortet auch den Neubau des Gemeindezentrums. Zwangsläufig werden sich die Wege der beiden also auch in Zukunft kreuzen. Nachdem sein erster Ärger verraucht ist, freut sich Adam über das Wiedersehen. Und das, obwohl der eigentlich mit Emma verlobt ist. Die wiederum freut sich über die Nachricht, dass eine neue Vikarin im Ort anfängt. So rücke eine zeitnahe Hochzeit in greifbare Nähe.

Unübersichtlich wird die ganze Situation, als ausgerechnet Emma Becky von einem Seitensprung erzählt. Becky findet sich in einem Gefühlschaos wieder. Auf keinen Fall möchte sie schuld sein, dass ein Paar auseinander geht. Doch die zunehmenden Avancen von Adam schmeicheln ihr auch.

Schließlich kommt es zu einem Kuss, der alles verändern wird.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" im Cast

Rebecca Taylor - Antonia Bill

- Antonia Bill Adam Morris - Jeroen Engelsman

Morris - Lady Charlotte Biningham - Nina Kronjäger

Emma Biningham - Charlotte Woolfe

Biningham - Ben Lockwood - Luke Allen-Gale

- Kylie Garraw - Berit Vander

Paul Harrison - Joerg Stadler

- Peter Bradley - Jeremy Nicholas

"Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" gerne anschauen, haben aber am Sonntag keine Zeit? Dann klicken Sie doch einfach ins Internet: Das ZDF stellt "Rosamunde Pilcher - Im siebten Himmel" auch in die Mediathek.

(AZ)

