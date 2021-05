Tote nach Angriff auf russische Schule: 19-Jähriger festgenommen

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan sind mehrere Menschen getötet worden, die meisten von ihnen sind Kinder.

Am ersten Schultag nach den Maiferien ereignete sich an einer Schule in der russischen Großstadt Kasan ein grausames Verbrechen: Ein 19-Jähriger soll um sich geschossen und mehrere Kinder getötet haben.

Zwei russische Staatsagenturen berichteten am Dienstag übereinstimmend von elf Todesopfern. Die Pressestelle des Republikchefs Rustam Minnichanow bestätigte zunächst 8 Getötete und 20 Verletzte. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger soll festgenommen worden sein.

Mindestens acht Menschen getötet: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Zunächst war unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelte. Es gab Berichte über einen möglichen zweiten Angreifer, die zunächst aber nicht bestätigt wurden.

Die Schüler wurden aus der Schule gebracht - unter anderem in einen benachbarten Kindergarten.

Nach früheren Angriffen auf Schulen haben viele Bildungseinrichtungen in dem Riesenreich Wachpersonal an Eingängen. Ob das auch bei der Schule Nummer 175 in Kasan der Fall war, war zunächst unklar. In Russland gab es in der Vergangenheit immer wieder Festnahmen, weil Jugendliche angeblich Angriffe auf Schulen geplant hatten.

Schulkinder springen aus den Fenstern - Großeinsatz in Kasan

Auf Videos von vor Ort ist zu sehen, wie Rettungswagen und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Sirene zu der Schule rasten. Menschen standen vor dem Gebäude und beobachteten die Lage. In einem Video via Nachrichtendienst Twitter ist zu sehen, wie Menschen, vermutlich Schulkinder, aus den Fenstern des dritten Stockwerks der Schule sprangen, um zu fliehen.

Die Schule wurde weiträumig abgesperrt. Kasan liegt etwa 720 Kilometer östlich von Moskau. In Russland hatten die Schulen erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien begonnen. (wool, dpa)

