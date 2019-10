Ryan Reynolds und Blake Lively posten Babyfoto

Ryan Reynolds und Ehefrau Blake Lively haben ein Bild der jüngsten ihrer drei Töchter veröffentlicht und rufen zu mehr Klimaschutz auf.

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (42, "Dead Pool") hat ein Foto geteilt, das ihn mit Ehefrau Blake Lively (32, "Gossip Girl") und dem gemeinsamen Baby zeigt. Auf dem am Mittwoch (Ortszeit) getwitterten Bild ist das Paar mit seinem dritten Kind in einem herbstlich-sonnigen Wald zu sehen.

Um die Privatsphäre des Kindes zu schützen, ist das Gesicht des Babys unkenntlich gemacht. Reynolds Kommentar zu dem Bild: "Ich liebe B.C.! Ich möchte, dass meine Töchter denselben natürlichen Spielplatz erleben, auf dem ich aufgewachsen bin."

I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx