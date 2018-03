07:15 Uhr

Säure-Angriff auf Innogy-Manager - Täter auf der Flucht Panorama

Bei einem Säureangriff in Haan bei Düsseldorf ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Die Täter sind auf der Flucht.

Am Sonntag sollen Unbekannte in Haan bei Düsseldorf einen 51-Jährigen mit Säure übergossen haben. Wie die Polizei erklärte, sei der Mann anschließend in eine Spezialklinik gekommen, die Täter seien immer noch auf der Flucht. Zum Motiv gebe es noch keine Erkenntnisse, so ein Polizeisprecher. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Säure-Opfer ist Vorstandsmitglied bei Innogy

Bei dem Opfer handelt es sich um Bernhard Günther, Finanzvorstand des Essener Energeversorgungsunternehmens Innogy. Dies gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir sind tief geschockt. Die Nachricht von dem Anschlag hat uns alle sehr betroffen gemacht", wurde Vorstandschef Uwe Tigges zitiert. "Wir sind in unseren Gedanken bei Bernhard und seiner Familie und wünschen ihm baldige Genesung."

Der Angriff ereignete sich laut Polizei am Sonntagvormittag gegen neun Uhr in der Nähe des Wohnhauses des Opfers. Der Innogy-Manager sei nach eigenen Angaben auf einem Fußweg in der Nähe der Parkanlage von zwei bislang unbekannten Tätern mit einer Flüssigkeit übergossen worden. "Diese verursachte eine Reaktion auf seiner Haut und führte zu schweren Verletzungen, die derzeit stationär in einer Spezialklinik behandelt werden", sagte Polizeisprecher Markus Niesczery. Kurzzeitig habe Lebensgefahr bestanden. Dies sei aktuell jedoch nicht mehr der Fall.

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Nun ermittelt eine Mordkommissin wegen versuchter Tötung. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass die unmaskierten Täter während des Angriffs gesprochen hätten, so der Sprecher. Es werde zudem noch untersucht, welche Art von Flüssigkeit verwendet wurde. "Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Säure handelt", sagte der Sprecher weiter. Der Staatsschutz sei informiert worden. (AZ/dpa)

