Safiye Ali: Das steckt hinter dem Google Doodle

Safiye Ali war die erste weibliche Medizinerin der heutigen Türkei. Zu ihrem 127. Geburtstag ehrt Google die Pionierin heute mit einem Doodle.

Von Tanja Schauer

Safiye Ali wäre heute am 2. Februar 1921 127 Jahre alt geworden. Sie war die erste türkische Ärztin, die in Istanbul praktizierte und gilt bis heute als Vorreiterin für Frauen in der Medizin. Anlässlich ihres Geburtstages möchte Google an die Wissenschaftlerin erinnern und widmet Safiye Ali ein Doodle.

Safiye Ali: Die erste weibliche Ärztin des Osmanischen Reichs

Safiye Ali wurde am 2. Februar 1894 in Istanbul geboren und war die jüngste von insgesamt vier Schwestern. Was ihre Zukunftspäne betraf, hatte es die junge Frau nicht leicht: Sowohl das angestrebte Physikstudium, als auch ihr Wunsch, Ärztin zu werden, waren zur damaligen Zeit für eine Frau besonders verpönt. Eine akademische Ausbildung war im damaligen Osmanischen Reich normalerweise Männern vorbehalten.

Um sich ihren Berufswunsch trotzdem erfüllen zu können, beschloss Safiye Ali nach Deutschland zu gehen, um dort Medizin zu studieren. Schon vor ihrer Ausbildung versorgte die Medizinerin zahlreiche Soldaten in den Balkankriegen und dem Ersten Weltkrieg, ehe sie 1916 ihr Studium an der Universität Würzburg aufnahm. Fünf Jahre später, 1921, schloss sie dieses erfolgreich ab.

Doch auch nach ihrem Studium wurde Safiye Ali als Ärztin enormes Misstrauen engegengebracht. Nach ihrer Rückkehr in die Türkei konnte sich die Medizinerin nur schwer behaupten. Stets war sie Anfeindungen von Männern ausgesetzt, die sie als weibliche Ärztin nicht achteten. Aber auch Patientinnen und Kinder konnten sich zum gegebenen Zeitpunkt nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, von einer Frau medizinisch versorgt zu werden und dieser zu vertrauen.

Ärztin, Wissenschaftlerin, Autorin: Safiye Ali war vielseitig talentiert

Nachdem sich das Misstrauen, das viele ihr gegenüber hegten, nicht legte, beschloss Safiye Ali zurück nach Deutschland zu gehen, um dort zu praktizieren. Dabei war sie nicht nur als klinische Ärztin tätig: In ihren Studien zur Bedeutsamkeit des Stillens setzte sich die Wissenschaftlerin intensiv mit der Gesundheit von Müttern und Säuglingen auseinander. Zudem war sie als erste weibliche Dozentin für Medizin tätig, die Mädchen an der ersten medizinischen Schule des Robert Colleges in Gynäkologie und Geburtshilfe unterrichtete.

Des Weiteren engagierte sich Safiye Ali neben ihrer Tätigkeit als Medizinerin und Wissenschaftlerin auch bei verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, verfasste mehrere wissenschaftliche Bücher und nahm an internationalen Kongressen in ganz Europa teil. Außerdem setzte sie sich gegen die Zwangsprostitution junger Mädchen ein und war politisch aktiv.

Im Alter von 50 Jahren ereilte die Ärztin ein Schicksal, mit dem sie sich selbst über Jahre auseinandergesetzt hatte: Sie erkrankte an Brustkrebs. Am 5. Juli 1952 starb Safiye Ali im Alter von 58 Jahren in Düsseldorf.

