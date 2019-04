Samsung Galaxy Fold: Ist das Falt-Display wirklich marktreif?

Ist die Technologie des Falt-Displays doch noch nicht ausgereift? Der Release im Mai steht kurz vor der Tür, nun beklagen Tester bereits nach einem Tag ein defektes Display.

Im Mai soll das neue Samsung Galaxy Fold auf den Markt kommen. Die Neuheit soll Tablet und Smartphone in einem Gerät vereinen. Das Spezielle am innovativen Smartphone ist ein faltbares Display, das es Nutzern erlaubt, den Bildschirm von 4,6 Zoll auf 7,3 Zoll aufzufalten. Dieses Kernstück des Geräts soll verschiedenen Testberichten zufolge nun jedoch Probleme machen.

Bereits nach der Vorstellung des Samsung Galaxy Fold im Februar fielen die ersten Reaktionen gemischt aus: Zwar erkennen viele Menschen an, dass es sich um eine kleine Revolution handelt - der Preis von knapp 2000 Euro sorgt aber für Fassungslosigkeit. Nun häufen sich im Netz Berichte von Testern, die sich über ein defektes Falt-Display beklagen. Dieter Bohn von The Verge berichtet, dass das Display seines Testgeräts bereits nach einem Tag defekt gewesen sei. Es habe sich nach vollkommen normaler Nutzung zunächst eine Erhebung in der Falte gebildet, die später dazu geführt habe, dass das Display nicht mehr funktionierte. Bohn vermutet, dass der Defekt durch einen Teil des Scharniers hervorgerufen wird, das die beiden Hälften des Geräts zusammenhält.

In einer offiziellen Stellungnahme versicherte Samsung, sich das Problem näher anzusehen, schloss jedoch eine falsche Handhabung durch die Tester nicht aus. Einige Tester sollen laut Samsung eine Schutzschicht über den Displays entfernt haben, was zu Defekten führe. Man werde sicherstellen, diese Informationen gezielt an Nutzer weiterzugeben, um den Endverbraucher vor ähnlichen Schicksalen zu schützen.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr