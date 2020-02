vor 48 Min.

"Schlag den Star": Frank Rosin gewinnt, Mario Basler beschwert sich

Heute am 1.2.20 treten Mario Basler und Frank Rosin bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

Gestern am 1.2.20 standen sich bei "Schlag den Star" Sternekoch Frank Rosin und Ex-Fußballprofi Mario Basler gegenüber. Am Ende gewinnt Rosin unter Protest von Basler.

Es ging schon vielversprechend los bei "Schlag den Star" am Samstag Abend, als Mario Basler bereits mit dem ersten Spiel so seine Probleme hatte. "Was hast du dir denn da ausgedacht?", fragte er Moderator Elton und äußerte damit seinen Unmut zum Spiel "Nähen". Auch später beschwerte sich der ehemalige Fußballprofi und fragte sich ob alles mit rechten Dingen zugeht. Was außerdem passiert ist, erfahren Sie hier im Nachbericht.

"Schlag den Star" am 1.2.20: Hat Frank Rosin zurecht gewonnen?

Schon mit dem ersten Spiel war Mario Basler nicht ganz zufrieden. Später fühlte er sich dann aber wirklich ungerecht behandelt, als Frank Rosin im sechsten Spiel "Hubwagen", in dem es darum ging mehrere Kisten in der richtigen Reihenfolge aufzustellen, nach drücken des Buzzers seine Kisten noch einmal bewegte. "Wenn der Buzzer gedrückt wird und es steht nicht alles so, wie es soll, dann ist das Spiel nicht gewonnen! Ich hätte das gewonnen!", sagte er wütend zu Elton, der aber keinen Regelverstoß anerkennen wollte.

Am Ende setzte sich Frank Rosin dann in Spiel 14 durch und gewann damit das Duell. Nachdem Rosin seinen Geldkoffer erhalten hatte und Basler ihm zu seinem Sieg gratuliert hatte, musste Elton noch ein bisschen sticheln: "Also Herr Basler, das war ja mal wieder nix! Oder hab ich wieder Schuld?". "Das war Katastrophe", erwiderte die Fußball-Legende bloß trocken und nahm seine Niederlage am Ende doch ohne Beschwerde hin.

"Schlag den Star" Nachbericht: Johannes Oerding und Robin Schulz sorgten für Stimmung

Neben den insgesamt 14 Duellen, in denen sich der Ex-Fußballer und der Sternekoch mit Köpfchen und Geschick messen mussten, war natürlich auch für musikalische Unterhaltung gesorgt. Die Musik kam am Samstag von Robin Schulz und Johannes Oerding. Durch den Abend führte wie immer Elton, der Frank Rosin am Ende eine Gewinnsumme von 100.000 Euro überreicht.

"Schlag den Star" live im TV und Stream sehen

Die siebte Sendung von "Schlag den Star" lief am Samstag, 1.2.20, um 20.15 Uhr live auf ProSieben. Die Show mit Frank Rosin und Mario Basler ist auch im Stream sowie in der Wiederholung online abrufbar.(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen