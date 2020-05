25.05.2020

"Schlag den Star": Sylvie Meis gegen Lilly Becker am 6.6.20

"Schlag den Star" läuft am 6.6.20 auf ProSieben. Dabei treten zwei Promi-Damen gegeneinander an: Lilly Becker gegen Sylvie Meis. Alle Infos zur ProSieben-Show hier in der Vorschau.

"Schlag den Star" geht am 6.6.20 in die nächste Runde - ohne Publikum, dafür aber live und mit hochkarätigen Kandidatinnen. In der ProSieben-Show treten dieses Mal zwei Holländerinnen gegeneinander an: Sylvie Meis trifft auf Lilly Becker. Was sich die Models vor der Show zu sagen haben, lesen Sie hier in der Vorschau. Dazu: Alle Infos zur Sendung.

"Schlag den Star" am 6.6.20: Lilly Becker und Sylvie Meis verschießen Giftpfeile

Meis und Becker sind Gegnerinnen, die sich auf den ersten Blick sehr ähnlich sind: Beide kommen aus Holland, beide arbeiten als Model - und beide waren lange mit bekannten Ex-Sportlern zusammen. Lilly Becker war von 2009 bis 2018 mit Deutschlands Tennis-Superstar Boris Becker verheiratet. Sylvie Meis wurde in Deutschland als Ehefrau des HSV-Stars Rafael van der Vaart bekannt.

Trotzdem fliegen im Vorfeld der Sendung bereits die Fetzen: Becker kündigt an, Meis schneller abzuservieren, "als du es bei deinen zahlreichen Exfreunden getan hast". Meis hat nach eigener Aussage "schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen".

Vorschau zu "Schlag den Star": Das ist Lilly Becker

Dass die Models durchaus wehrhaft sind, haben beide in öffentlichen Rosenkriegen unter Beweis gestellt. Die 15 Runden, die beide bei "Schlag den Star" absolvieren müssen, dürften für die Kämpferinnen also kein Problem sein. Wer sich unter den Augen von Moderator Elton und Kommentator Ron Ringguth durchsetzen kann, geht mit 100.000 Euro nach Hause.

Weder Becker noch Meis dürften auf das Geld angewiesen sein: Becker arbeitet erfolgreich als Model und dürfte auch bei der Scheidung von Boris Becker nicht leer ausgegangen sein. Zudem nimmt sie immer wieder an TV-Shows teil. Der Erfolg war ihr allerdings nicht in die Wiege gelegt: Becker wuchs als Waise auf, nachdem ihre Eltern 1979 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Bis zu ihrer ersten Ehe mit einem US-Medienunternehmer arbeitete Becker als Hostess und Barkeeperin.

"Schlag den Star" auf ProSieben: Sylvie Meis im Porträt

Sylvie Meis kann auf eine erfolgreiche Karriere als Moderatorin, Model und TV-Persönlichkeit zurückblicken. Von 2005 bis 2013 war die 1978 geborene Meis mit Hollands Fußballstar Rafael van der Vaart verheiratet. Zudem ist sie deutschen TV-Zuschauern aus Formaten wie "Das Supertalent" und "Let's Dance" auf RTL bekannt. (dfl)

