"Schlag den Star": Verona Pooth vs. Janine Kunze heute am 5. September 2020

"Schlag den Star" heute am 05.09.20: Verona Pooth gegen Janine Kunze. Elton moderiert. Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

"Schlag den Star" ist heute am 5.9.20 mit einer neuen Folge im TV zu sehen. Diesmal duellieren sich Verona Pooth und Janine Kunze. Eine Vorschau.

Von Tanja Schauer

"Schlag den Star" geht im September in eine neue Runde. Heute am 5.9.20 treffen zwei hochkarätige Kandidatinnen aufeinander, um sich in verschiedenen Spielen auf körperlicher und geistiger Ebene zu duellieren. In der neuen Ausgabe stehen sich Verona Pooth und Janine Kunze gegenüber.

Kandidaten und Übertragung live im TV und Stream - hier in unserer Vorschau gibt es die Infos zu "Schlag den Star" heute am 5.9.20.

"Schlag den Star" am 5.9.2020: Kandidatin Verona Pooth

Dass Verona Pooth mehr drauf hat, als ihr Dummchen-Image vermuten lässt, ist mittlerweile bekannt. Die Werbeikone weis in vielen Bereichen des Show-Business zu glänzen und ist als Entertainerin, Model, Moderatorin und Schauspielerin tätig. Dass es ihr auch an Intellekt nicht mangelt, zeigte die 52-Jährige kürzlich bei "Bin ich schlauer als Verona Pooth?", indem sie besser als 59 Prozent aller Deutschen abschnitt.

"Schlag den Star"-Herausforderin Janine Kunze

Mit Janine Kunze trifft Verona Pooth auf eine würdige Gegnerin, deren ursprüngliches Blondinen-Image ebenfalls nur Fassade ist. Derzeit ist die 46-Järige in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und stellt dabei immer wieder ihr Können unter Beweis. Zudem war die Schauspielerin bereits als Autorin tätig - ihre beiden Bücher wurden von Kritikern hochgelobt.

"Schlag den Star" live im TV und Stream sehen

Die neue Ausgabe von "Schlag den Star" läuft am Samstag, 5.9.20, um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben. In den maximal 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro. Moderator Elton führt durch den Abend, kommentiert wird die Sendung von Ron Ringguth. (AZ)

