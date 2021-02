vor 48 Min.

"Schoggiläbe": So wird der Zürich-Tatort heute

Im Zürich-Tatort heute gerät das neue Schweizer Duo Grandjean und Ott in tödliche Gefahr. Lohnt sich "Schoggiläbe"? Die Tatort-Kritik.

"Schoggiläbe" heißt der neue Tatort aus Zürich , der heute am Sonntag (28.02.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (28.02.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Dass manche auf der Schokoladenseite des Lebens geboren werden und manche nicht, ist Grundthema des neuen Schweizer " Tatorts ". Um Schokolade geht es auch ihrem zweiten Einsatz, den das Duo Grandjean und Ott fast nicht überlebt.

". Um Schokolade geht es auch ihrem zweiten Einsatz, den das Duo und fast nicht überlebt. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Zürich-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einer luxuriösen Villa wird Unternehmer Hans-Konrad Chevalier tot aufgefunden – erschlagen und erschossen. Das brutale Vorgehen deutet auf eine Beziehungstat hin. Der Ermordete leitete die renommierte Schokoladenfabrik der Chevaliers – gemeinsam mit seiner Tochter Claire (Elisa Plüss).

Die Ermittlungen führen die Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) zurück zu ihren Wurzeln, der noblen Wohngegend am Zürichberg. In dieser Gegend der Superreichen könnten alle ein glückliches „Schoggiläbe“ (ein Schokoladenleben sprich „Ein Leben auf der Sonnenseite“) führen.

Doch der Schein trügt. Offenbar war der Firmenchef Chevalier depressiv und suizidal. Seine Homosexualität wurde von der eigenen Familie nie akzeptiert. Seine Mutter Mathilde (Sibylle Brunner) hielt offensichtlich nie viel von ihrem schwulen Sohn. Nach dessen Ermordung drängt sie nun zurück an die Unternehmensspitze. Den Kommissarinnen wird klar: Bei „Chocolat Chevalier“ tobt ein Machtkampf.

Machtkampf zwischen Grossmutter und Enkelin: Mathilde Chevalier (Sybille Brunner) und Claire Chevalier (Elisa Plüss). Bild: Sava Hlavacek, ARD Degeto/SRF

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Schoggiläbe" heute einzuschalten?

Es gibt in der "Tatort"-Reihe spöttische, witzige, charmante, warmherzige und kaltschnäuzige Kommissarinnen und Ermittler. Es gibt solche, die ihre Kollegen in den Schatten stellen und Duos, die nur im Doppelpack genial sind. Woran die Zuschauer mit dem Schweizer Paar sind, muss sich noch zeigen. Mit Spott, Witz, Charme, warmem Herzen oder kalter Schnauze punkten sie (bisher) jedenfalls nicht.

Müssen sich zusammenraufen: Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler). Bild: Sava Hlavacek, ARD Degeto/SRF

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Zürich-Tatort heute

Isabelle Grandjean : Anna Pieri Zuercher

: Zuercher Tessa Ott : Carol Schuler

: Anita Wegenast : Rachel Braunschweig

: Noah Löwenherz : Aaron Arens

: Charlie Locher : Peter Jecklin

: Milan Mandic : Igor Kovac

: Claire Chevalier : Elisa Plüss

: Mathilde Chevalier : Sibylle Brunner

: Markus Oberholzer : Urs Jucker

: Jucker Dorian Lakatos : Csémy Balazs

: Csémy Balazs Andras Lakatos : Levente Molnar

Kommissare: Grandjean und Ott sind das Tatort-Team in Zürich

Zürich ist seit Oktober 2020 der jüngste Tatort-Schauplatz. Die Stadt ist mit etwa 400.000 Einwohnern die größte des Landes. Bevor Zürich vom SRF ausgewählt wurde, waren Bern (1990 bis 2002) und Luzern (2011 bis 2019) Schweizer Tatort-Städte. Die neuen Ermittler heißen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) und feierten mit dem Fall "Züri brännt" im Oktober 2020 ihre Premiere.

Kommissarin Isabelle Grandjean stammt aus einfachen Verhältnissen in der französischsprachigen Provinz. Sie hat sich alles hart erkämpft: die Polizeiausbildung, das Fernstudium in Jura, den Einsatz am Strafgerichtshof in Den Haag. Und nun den Posten in Zürich. Dort wird sie schon als Nachfolgerin des Chefs gehandelt. Dass ihr Glauben an eine gerechte Welt in Den Haag erschüttert wird, macht ihren Gerechtigkeitssinn nur umso stärker. Sie ist ein Profi, perfektionistisch und charmant.

Tessa Ott ist dagegen Spross einer einflussreichen Familie und tritt mit einem Selbstbewusstsein auf, das in solchen Kreisen schon an der Wiege vermittelt wird. Sie kennt in ihrer Heimatstadt jeden Winkel und alle Persönlichkeiten. Dabei hat sie sich eigentlich schon früh von dieser Welt, in der das Geld und die Macht regieren, gelöst. Nach dem Studium entdeckt sie bei einem Praktikum ihre Begabung fürs Profiling. So landet sie über Umwege bei der Polizei, weil sie glaubt, dass sie dort wirklich etwas verändern kann - wenngleich auch Zweifel an der Berufung bleiben.

