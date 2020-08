vor 16 Min.

"Schwiegertochter gesucht": Übertragung im TV und Stream heute am 11.8.20

Sie wollen wissen, wann die Übertragung von "Schwiegertochter gesucht" im TV und Stream stattfindet? Wir geben Ihnen hier alle Infos - auch zur Wiederholung der einzelnen Folgen.

Von Monique Neubauer

" Schwiegertochter gesucht" läuft wieder bei RTL. Auch in Staffel 13 versucht Moderatorin Vera Int-Veen für Junggesellen die passende Frau zu finden. Wann die genaue Übertragung im TV und im Stream stattfindet lesen Sie hier. Außerdem werden ganze Folgen der Kuppel-Show auch als Wiederholung gezeigt. Wo und wann lesen Sie wie gewohnt hier bei uns.

"Schwiegertochter gesucht": Übertragung im TV und Stream

Die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht" läuft seit dem 14. Juli 2020 immer dienstags bei RTL. Erstmals wird die TV-Kuppel-Sendung um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Nach Angaben des Senders soll "Schwiegertochter gesucht" für den neuen Sendeplatz moderner, leichter und authentischer als je zuvor sein. Im Stream können die Folgen von "Schwiegertochter gesucht" beim Streaming-Dienst TVNOW angesehen werden. Im Fernsehen werden die fünf Folgen der neuen Staffel an den folgend Terminen ausgestrahlt:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Dienstag, 14. Juli 20.15 Uhr RTL 2 Dienstag, 21. Juli 20.15 Uhr RTL 3 Dienstag, 28. Juli 20.15 Uhr RTL 4 Dienstag, 04. August 20.15 Uhr RTL 5 Dienstag, 11. August 20.15 Uhr RTL

Ganze Folgen von "Schwiegertochter gesucht" als Wiederholung

Falls Sie einzelne Episoden verpasst haben, können Sie diese bei TVNOW nachschauen. Die Folgen von "Schwiegertochter gesucht" gibt es nach TV-Ausstrahlung in voller Länge online bei TVNOW und in der TVNOW App zu sehen. Wer will kann sich auch die letzten vier Staffeln (Staffel 9 - Staffel 12) auf der Streaming Plattform anschauen.

