Sie wurde am Auto durch Hameln geschleift: So geht es Kader K.

Ihr Ex-Mann zog Kader K. an der Anhängerkupplung seines Autos durch die Straßen. Jetzt verkauft sie den Wagen und verrät, wie sie sich heute fühlt.

Von Denis Dworatschek

Frau K., vor eineinhalb Jahren hat Ihr Ex-Mann Sie an der Anhängerkupplung seines Autos durch die Innenstadt von Hameln geschleift. Erst nach 200 Metern ist das Seil damals gerissen. Jetzt versuchen Sie, das Auto zu verkaufen. Glauben Sie, dass Sie mit dem Verkauf einen Schlussstrich unter die Tat ziehen können?

Kader K.: Ich sehe das mit dem Autoverkauf nicht so dramatisch wie einige andere. Die machen daraus ein riesiges Drama. Aber wissen Sie was? Ich habe in meiner Schublade ja auch 14 Messer und ich wurde auch mit einem Messer angegriffen. Ein Auto oder Messer brauchen Menschen aber. Außerdem kümmere ich mich nicht direkt um den Verkauf, das macht ein Bekannter für mich. Noch ist das Auto aber nicht verkauft.

Ihr Ex-Mann hat Ihnen das Auto überschrieben. Das Gericht verurteilte ihn zu 14 Jahren Haft. Seitdem haben Sie in Interviews viel über Ihre Situation erzählt. Aus Ihren Gesprächen mit dem Autor Ulrich Behmann entstand das Buch „Novemberwut“. Wie geht es Ihnen zurzeit?

Kader K.: Mir geht es eigentlich richtig beschissen. Ich kann nachts nicht schlafen. Meine Gedanken kreisen ständig um alles Mögliche. Mich plagen immer noch Albträume. Und wenn ich mal Glück habe, einzuschlafen, klingelt schon der Wecker. Dann muss ich meinen Sohn in den Kindergarten bringen.

Stört es Sie, auf die Tat angesprochen zu werden oder darüber zu reden?

Kader K.: Es stört mich nicht, wenn ich Interviews gebe. Es hilft mir sogar. Ich weiß dann, dass ich nicht alleine bin.

Haben Sie überlegt, Medikamente zu nehmen, um nachts durchzuschlafen?

Kader K.: Ja, habe ich. Weil ich ein Kind habe, habe ich davor Angst, Schlaftabletten zu nehmen. Was passiert, wenn es meinem Sohn schlecht geht und ich tief und fest schlafe? Doch ohne die Tabletten habe ich nachts keine Ruhe. Es ist eine Katastrophe.

Befinden Sie sich gerade in ärztlicher Behandlung?

Kader K.: Nein. Aber ich möchte behandelt werden.

Und vielleicht zu einem Traumatherapeuten gehen?

Kader K.: Mir wurde schon geraten, mit einem Traumatherapeuten zu sprechen. Ich frage mich aber, was das bringen soll. Lieber rede ich mit einem vertrauten Menschen wie meiner Mutter, meiner Schwester oder meinem Kind. Ohne diese Gespräche würde ich wohl in eine Depression fallen. Und ich hatte schon eine. Davor habe ich richtig Angst. Depressionen sind das Schlimmste, das es gibt. Schlimmer als Folter. Man bleibt nachts wach. Man geht nicht raus. Man macht eigentlich nichts. Man vergisst zu essen, zu duschen. Ich fühlte mich in einem dunklen Loch gefangen.

Sie haben einen Sohn mit dem Mann, der Ihnen all das angetan hat. Er begründete seine Tat mit einem Unterhaltsstreit. Erinnert sich auch Ihr Sohn an die Tat?

Kader K.: Ja. Wenn er die Narben an meinem Körper sieht, dann sagt er sofort: „Nurretin hat Aua gemacht.“ Er nennt ihn nie Papa, sondern immer bei seinem Namen.

Wie alt ist Ihr Sohn jetzt?

Kader K.: Er ist jetzt vier Jahre alt.

Aber über die Tat selbst reden Sie nicht mit ihm?

Kader K.: Nein. Aber mein Ex-Mann möchte mein Kind sehen. Ende April wird es deswegen eine Anhörung geben. Anfang des Jahres hatte er schon ein aktuelles Bild verlangt. Die Frau vom Jugendamt meint, er wird meinen Sohn nicht sehen. Aber man weiß nie. Ich vertraue niemanden.

Was sagt Ihr Sohn dazu?

Kader K.: Ich habe ihn gefragt, ob er seinen Vater sehen möchte. Wenn sein Name fällt, umarmt mich mein Kind sofort und sagt: „Mama, Mama, ich will ihn nicht sehen. Er ist böse. Ich habe Angst.“

Wie leben Sie derzeit?

Kader K.: Ich lebe mit meinem Sohn alleine. Aber ich sehe fast täglich meine Mutter. Wir gehen oft zum Frühstücken zu ihr. Meine Familie ist mir eine sehr große Hilfe. Ohne sie wüsste ich nicht, was ich tun soll. Meine Mutter unterstützt mich und sie liebt meinen Sohn über alles.

Sie waren wochenlang im Koma nach der Tat. Erinnern Sie sich mittlerweile an den Angriff ihres Ex-Mannes?

Kader K.: Nein. Ich erinnere mich an nichts. Ich denke auch nicht darüber nach oder versuche es. Was ich überlegt habe, wenn mal der ganze Stress mit den Anhörungen wegen meines Ex-Mannes vorbei ist: Dann gehe ich zu einem Hypnotiseur. Er soll mich dann in Schlaf versetzen und mich über die Tat befragen. Das soll er dann aufnehmen und mir später zeigen. Ich will es selbst sehen.

Wenn Sie jetzt das Tat-Auto verkaufen: Was wollen Sie mit dem Geld machen?

Kader K.: In den vergangenen Jahren hat es schwere Kämpfe um die kurdische Stadt Kobane in Nordsyrien gegeben. Da ist ein Waisenhaus gebaut worden. Noch fehlt die Inneneinrichtung. Mit dem Geld möchte ich als Kurdin die Kinder dort unterstützen.

Welche Summe erhoffen Sie sich vom Verkauf?

Kader: Mindestens 12.000 Euro.

