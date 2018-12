19:35 Uhr

Sieger bei "The Voice": Ist Samuel Rösch der neue Grönemeyer? Panorama

Die achte Staffel der Castingshow „The Voice Of Germany“ ist Geschichte. Wer ist Sieger Samuel Rösch? Und wie erfolgreich kann er werden?

Die Zuschauer von "The Voice of Germany 2018" hat Samuel Rösch überzeugt: Fast 55 Prozent der Anrufer stimmten im Finale am Sonntag für den Mann aus Großrückerswalde im Erzgebirge.

Wer ist "The Voice"-Sieger Samuel Rösch?

Der 24-Jährige studiert evangelische Religionspädagogik. Sein Berufswunsch: Religionslehrer. Der Castingshow-Gewinner ist seit kurzem verheiratet. Auf Instagram steht er mit 13.000 Abonnenten noch am Anfang, Mit seiner Band trat Rösch bislang auf christlichen Konzerten auf – nun geht er mit weiteren „The Voice“-Kandidaten auf Tour und sagt: „So richtig verkraften werde ich das erst in den nächsten Wochen und Monaten.“

Warum hat Samuel Rösch gewonnen?

Die Deutschen hören gern Musik mit Texten, die sie verstehen. Gefühlvoller Deutsch-Pop, gern mit einem Schuss Melancholie, das kommt an. Im Finale sang Rösch erstmals auf Englisch: „Englisch ist für mich eine Herausforderung, aber eine, an der ich wachsen möchte.“ Davor überzeugte er mit einem Stück von Herbert Grönemeyer – und konnte auch stimmlich mit seinem Vorbild mithalten.

Wie erfolgreich kann Rösch werden?

Schaut man sich die Liste der bisherigen Gewinner an, sieht man: Kein einziger hat den ganz großen Durchbruch geschafft. Es sind der Dritt- und Viertplatzierte der ersten Staffel, die heute den größten Erfolg haben: Michael Schulte wurde in diesem Jahr Vierter beim Eurovision Song Contest, Max Giesinger hat 2016 mit „80 Millionen“ seinen bislang größten Hit gelandet. (nri, AZ)

