Verschwörungstheoretiker machen mit überteuerten Goldmünzen Geld

Plus Attila Hildmann und andere Verschwörungstheoretiker preisen ihren Anhängern sogenannte Siegfriedtaler an. Manch ein Käufer hat sein gesamtes Vermögen investiert – und steht nun vor dem Nichts.

Attila Hildmann hat ein Händchen für Geld. Zumindest sagt das Attila Hildmann. Der Kochbuchautor filmt sich mit der rechten Hand, während er mit der linken einen dicken Stapel gelber und lilafarbener Euroscheine durchblättert. Das Geld, sagt Hildmann, sei "nach dem Zusammenbruch des BRD-Besatzer-Konstrukts" nichts mehr wert.