"Kampf der Realitystars" 2021: Silvia Wollny im Porträt

"Kampf der Realitystars" 2021 wird wieder im TV ausgestrahlt. Auch Silvia Wollny ist in dieser Staffel mit von der Partie. Wir stellen sie Ihnen hier in unserem Porträt vor.

" Kampf der Realitystars" ist 2021 erneut am Start. Auch Silvia Wollny ist mit von der Partie im Wettkampf um die 50.000 Euro Preisgeld. Wir stellen Ihnen die Kandidatin hier im Porträt vor.

Worum geht es bei "Kampf der Realitystars" 2021?

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" ist wieder bei RTL2 zu sehen. Das Konzept der Sendung ist schon im Namen enthalten: Verschiedene Realitystars müssen in verschiedenen Wettkämpfen ihr Können unter Beweis stellen. Der Gewinn: Der Titel und ein Preisgeld von 50.000 Euro.

In spannenden Wettkämpfen, Challenges und Spielen, bei denen Luxus und Komfort teilweise auch entbehrlich sind, haben die Promis immerhin eine schöne Aussicht: An einem südostasiatischen Strand, an dem die Teilnehmer in einer schlichten Bambushütte - der sogenannten "Sala" - untergebracht sind, findet das Spektakel statt.

Und genauso schlicht wie die Unterkunft ist auch der Lebensstandard der prominenten Teilnehmer. Denn entgegen allem was sie gewohnt sind, müssen die Realitystars auf Komfort und Luxusartikel verzichten. Diese können sie sich erst in den Spielen erbeuten - und aber auch genauso wieder verlieren. Da kann es dann schon einmal passieren, dass die ein oder andere Person auf einen Kleiderschrank oder sogar ihr Bett für die Nacht verzichten muss.

Zu Beginn der Sendung sind es zehn prominente Teilnehmer, die sich ins Rennen um das Preisgeld begeben. Doch jede Woche steigt die Konkurrenz, denn es kommen neue Kandidaten hinzu. Und damit es in der kleinen "Sala" nicht zu voll wird, dürfen die Neuen in der sogenannten Eliminierungsrunde - oder auch "Stunde der Wahrheit" - zwei der "Alten" direkt von der Insel werfen.

Im vergangenen Jahr nahmen unter anderem Sam Dylan, Georgina Fleur, Melissa Damilia, Sandy Fähse und Hubert Fella an "Kampf der Realitystars" teil. Gewonnen hat die erste Staffel Kevin Pannewitz.

"Kampf der Realitystars" 2021: Silvia Wollny im Porträt

Neben Teilnehmern wie Realitystar Claudia Obert ("Claudias House of Love"), Prinz Frederic von Anhalt ("Die Burg"), Tim Kühnel ("Love Island") und Andrej Mangold ("Der Bachelor") nimmt in diesem Jahr auch Silvia Wollny teil im Rennen um den Titel.

Die 56-jährige kennt man vor allem wegen ihrer überdurchschnittlich großen Familie. Elf Kinder hat die gebürtige Neusserin. Und damit hat sie Karriere gemacht. Bei verschiedenen Talkshows wie "We are Family!" oder "Punkt 12" hatte die Großfamilie mehrere TV-Auftritte - im Jahr 2011 bekam sie dann sogar ihre eigene Fernsehshow: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Auch bei "Promi Big Brother" war Familienoberhaupt Silvia Wollny im Jahr 2018 schon dabei - und gewann die Sendung sogar. Jetzt versucht sie ihr Glück bei RTL2-Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand". Ob es ihr gelingen wird, den Titel und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen?