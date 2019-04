vor 35 Min.

"Sing meinen Song" 2019: Das ist Gastgeber Michael Patrick Kelly

In der neuen Staffel von "Sing meinen Song" auf Vox übernimmt Michael Patrick Kelly die Rolle des Gastgebers. Wer steckt hinter dem Musiker? Ein Porträt.

Wenn am 7. Mai die sechste Staffel von "Sing meinen Song" auf Vox startet, werden wieder sechs Musiker untereinander ihre Lieder tauschen und neu interpretieren. Der Gastgeber der Tauschkonzerte ist selbst ein musikalisches Genie - und das bereits seit frühester Kindheit: Michael Patrick Kelly lernte bereits im Pampersalter die ersten Instrumente zu spielen.

Mit seinem Vater und seinen Geschwistern, der "Kelly Family", reiste er zwölf Jahre als Straßenmusiker durch die USA und Europa. Später füllte die Familie ganze Stadien. Schon als Jugendlicher bewies er, dass ihm die Rolle des Gastgebers im Blut liegt: Als Ansager führte er die Fans durch die Konzerte.

Michael Patrick Kelly begeisterte die Konzertbesucher in der Schwabenhalle. Bild: Peter Fastl

Viele der "Kelly Family"-Hits stammen aus seiner Feder. So komponierte er mit 15 Jahren "An Angel", das Lied, mit dem der irisch-amerikanischen Familienband 1994 der kommerzielle Durchbruch gelang. Es folgten Hits wie "Fell in Love with an Alien", "One More Song", "Children of Kosovo" und "Mama" - allesamt komponiert von Michael Patrick Kelly, der damals noch "Paddy" Kelly genannt wurde. Gemeinsam verkauften sie 20 Millionen Alben.

"Sing meinen Song": Gastgeber Michael Patrick Kelly lebte sechs Jahre im Kloster

Nach dem Tod seines Vaters Dan im Jahr 2002 veröffentlichte Michael Patrick Kelly sein erstes Soloalbum. Danach wurde es erst einmal ruhig um ihn. Er zog sich aus dem Showgeschäft zurück und lebte als Mönch sechs Jahre lang in einem Kloster in Frankreich.

Das sind die Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2019: Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss, Jeanette Biedermann, Milow, Alavaro Soler, Jennifer Haben und Johannes Oerding. Bild: TVNOW / Markus Hertrich

Doch die Musik ließ ihn nicht los: Nach seiner Auszeit feierte er sein Comeback. Sein Glaube spielte aber weiterhin eine große Rolle, auch in der Musik. So ging er mit seinen Geschwistern Joey, Patricia und Kathy mit Weihnachtsliedern auf Tournee und spielte Konzerte in Kirchen. Kurz nach seiner Rückkehr ins Musikbusiness heiratete er seine Jugendliebe Joelle Verreet.

Sein viertes Soloalbum "iD" landete 2017 auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Einige Lieder des Albums sang Michael Patrick Kelly live bei "Sing meinen Song" 2017. (AZ)

