10:01 Uhr

"Sing meinen Song" 2019, Folge 5: Akute Ohrwurm-Gefahr

In Folge 5 von "Sing meinen Song" 2019 werden heute die Lieder von Milow gecovert und es wird über seine Karriere und Belgien diskutiert. Hier lesen Sie die Vorschau zum Tauschkonzert.

In Folge 5 von "Sing meinen Song" 2019 sind heute die Ohrwürmer des belgischen Singer-Songwriters Milow an der Reihe. Die Musiker dürfen sich jeweils an einem Lied des Popstars austoben und es sich zu eigen machen. In unserer Vorschau erfahren Sie, welche Songs interpretiert werden und warum Milows Karriere-Durchbruch auf einem Scherz begründet ist.

Die Ohrwürmer von Milow heute in Folge 5 von "Sing meinen Song"

Milow wird heute in Folge 5 von "Sing meinen Song" 2019 seinen neuen Song "Help" präsentieren. Diese Songs von Milow werden von den anderen Künstlern neu interpretiert:

Johannes Oerding - "You don't know "

Jennifer Haben - "Out of my hands"

Jeanette Biedermann - "Howling at the moon"

Wincent Weiss - "You and me"

Alvaro Soler - "Lay your worry down"

Michael Patrick Kelly - "Way up high"

"Sing meinen Song" 2019: Milows "Ayo Technology" ist eine Parodie

Milow kommt aus Belgien und wird in seiner Folge mit einer Frage von seinen Musiker-Kollegen konfrontiert: Stimmt das belgische Klischee von Fritten, Schokolade und Schlümpfe? Mehr fällt den Teilnehmer zunächst nämlich nicht über Milows Heimat ein. So stimmen Alvaro Soler, Wincent Weiss, Jennifer Haben, Johannes Oerding und Jeanette Biedermann zusammen den Schlümpfe-Song an. Milow lächelt dabei milde. Was er von den Klischees hält, erfährt man heute Abend bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2019.

Außerdem spricht Gastgeber Kelly Milows berühmtes Akustik-Cover "Ayo Technology" an. In sieben Länder war Milow mit seiner Version auf Platz 1. Das Original von "Ayo Technology" ist von Timbaland, Rapper 50 Cent und Justin Timberlake. Milow wollte den Song eigentlich nur parodieren. "Der Text ist furchtbar schlecht", scherzt er in der Runde. Als bierernste Akustik-Version wollte er sich über das Lied, welches von Pornographie und Cybersex handelt, lustig machen. Stattdessen war es sein großer Durchbruch. "Für mich war das komplett surreal", fasst Milow die damalige Situation zusammen.

Die fünfte Folge von "Sing meinen Song" 2019 läuft heute Abend, den 4. Juni um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

Themen Folgen