vor 2 Min.

"Sing meinen Song" 2019, Folge 8: Die Stars singen heute Duette

Heute zum letzten Mal "Sing meinen Song" 2019 mit Folge 8: Michael Patrick Kelly, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler, Jennifer Haben, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Milow singen in Duetten.

In Folge 8 von "Sing meinen Song" 2019 treten die Teilnehmer heute im Duett auf. Wer mit wem, welchen Song performt, erfahren Sie hier.

Heute Abend geht keiner alleine auf der Bühne. Gekrönt wird das Staffelfinale von "Sing meinen Song" 2019 mit sieben Duetten. Michael Patrick Kelly, Jennifer Haben, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Milow, Johannes Oerding und Jeanette Biedermann werden ihre Hits nun gemeinsam neu interpretieren. "Der heutige Abend ist so eine Art Best-of", verspricht Gastgeber Michael Patrick Kelly.

Das sind heute die Songs in Folge 8 von "Sing meinen Song" 2019

In jeder der letzten sieben Folgen stand einer der Teilnehmer im Mittelpunkt. In Folge 8, dem Finale von "Sing meinen Song" 2019 singen die Musiker im Duett. Die folgenden Neuinterpretation erwartet die Zuschauer:

Milow & Wincent Weiss - "Musik sein"

Jennifer Haben & Wincent Weiss - "Pläne"

Alvaro Soler & Johannes Oerding - "Kreise"

Johannes Oerding & Jeanette Biedermann - "Rock My Life"

Michael Patrick Kelly & Jennifer Haben - "Unbroken"

Alvaro Soler & Milow - "Lay Your Worry Down"

Jeanette Biedermann & Michael Patrick Kelly - "ID"

"Sing meinen Song" 2019, Folge 8: Biedermann traut sich heute an "Rock My Life" ran

Für den ein oder anderen Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2019 steht eine kleine Zeitreise bevor. So ist es für Jeanette Biedermann schon eine Weile her, dass sie "Rock My Life" auf einer Bühne performte: "Ich hab es wirklich zwölf Jahre nicht mehr gesungen." Dementsprechend nervös ist die zierliche Sängerin vor ihrem gemeinsamen Aufritt mit Johannes Oerding. Doch die Vorschau zeigt, dass die beiden zusammen wunderbar harmonieren und von ihren Musikerkollegen stürmischen Beifall erhalten.

Die achte und somit letzte Folge von "Sing meinen Song" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr, auf Vox. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen