18:35 Uhr

"Sing meinen Song" 2019 live im TV und Stream

Die Vox-Show "Sing meinen Song" 2019 beginnt am 07. Mai und lässt sich live im TV und Stream sehen. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung. Alle Infos.

"Sing meinen Song" 2019 live im TV und Stream: Bald tauschen wieder bekannte Musiker ihre Lieder auf Vox. Der Gastgeber wechselt mittlerweile in jedem Jahr. 2019 übernimmt Michael Patrick Kelly diese Rolle.

Als Teilnehmer mischen Wincent Weiss, Jennifer Haben, Jeanette Biedermann, Milow, Johannes Oerding und Alvaro Soler beim aktuellen Tauschkonzert mit. In jeder Folge der neuen Staffel wird einer der Musiker im Mittelpunkt stehen. Die anderen nehmen sich dann jeweils ein Lied der Sängerin oder des Sängers vor, um es neu zu interpretieren. In der letzten Folge stehen außerdem Duette an.

Mittlerweile ist auch der Start-Termin für "Sing meinen Song" 2019 bekannt: Am 07. Mai beginnt die 6. Staffel . Das hat auch Vox offiziell bestätigt. Die vergangenen Staffeln waren im April gestartet - 2019 ist das nicht der Fall. Wo sich das Tauschkonzert live im TV und Stream sehen lassen wird und die Übersicht der Folgen, lesen Sie hier.

"Sing meinen Song" 2019: Staffel 6 im Überblick

07.05., Folge 1: Wincent Weiß

14.05., Folge 2: Johannes Oerding

21.05., Folge 3: Jeanette Biedermann

28.05., Folge 4: Alvaro Soler

04.06., Folge 5: Milow

11.06., Folge 6: Jennifer Haben

18.06., Folge 7: Michael Patrick Kelly

25.06., Folge 8: Duette

"Sing meinen Song" 2019 live im TV und Live-Stream

Vox gehört zur RTL Group und teilt sich beim Live-Stream damit die Plattform mit Sendern wie RTL, RTL 2 oder Nitro: Der Stream wird über TV NOW Premium aufrufbar sein - und zwar hier über diese Seite. Das ist ein Angebot, das nicht kostenlos ist. Jeden Monat fallen 2,99 Euro an - wobei Nutzer ihre Mitgliedschaft laut Sender monatlich kündigen können.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos ausprobieren: Es gibt eine kostenfreie Testphase von 30 Tagen. Auf mobilen Geräten lässt sich der Streaming-Service auch über eine App nutzen. Alternativ läuft "Sing meinen Song" 2019 natürlich auch ganz normal gratis und frei verfügbar im Free-TV auf Vox.

"Sing meinen Song" im TV und Live-Stream - und ganze Folgen als Wiederholung

"Sing meinen Song" wird wie die vergangenen Staffeln immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox laufen. Sie haben keine Zeit, zu diesem Termin regelmäßig einzuschalten? Kein Problem: Es gibt auch ganze Folgen als Wiederholung.

Wiederholungen bietet Vox ebenfalls über TV NOW an - allerdings in der Regel nicht über die Premium-Version, sondern über die kostenlose Variante. Üblicherweise gibt es auf der offiziellen Seite außerdem Videos zu Highlights aus den Folgen. (sge)

