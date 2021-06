"Sing meinen Song - Die besten Songs des Abends" zeigt die Highlights aller Staffeln

In "Sing meinen Song - Die besten Songs des Abends" heute sind alle Highlights der Staffeln in einer Spezialfolge zu sehen. Hier erhalten Sie alle Infos zur Folge.

" Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2021 ist vorbei. Die neue Staffel verabschiedet sich nun mit einer Spezialfolge und zeigt "Die besten Songs des Abends" aller Staffeln im TV. In Staffel 8 konnte sich Joris mit seiner Interpretation von "Send a prayer" von Gentleman den Titel "bester Song des Abends" holen. Der 31-Jährige hat seine Teilnahme an der Staffel sehr genossen: "Wir Künstlerinnen und Künstler haben uns alle dermaßen ins Herz geschlossen, es war richtig, richtig schön. So ein bisschen wie früher auf Klassenfahrt. Nur noch viel intensiver. Als ich wieder zu Hause war, musste ich erst mal wieder ein bisschen runterkommen", erzählte der Sänger in einem Interview mit unserer Redaktion.



Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und die Songs mitsamt Künstlern im Überblick.

"Sing meinen Song - Die besten Songs des Abends" - Sendetermin und Übertragung live im TV und Stream

Falls Sie die Highlights der Staffeln nicht verpassen wollen, merken Sie sich diese Eckdaten:

Sendetermin: Dienstag, 15.6.2021

Dienstag, 15.6.2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender: Vox

Neben der Ausstrahlung im TV ist "Sing meinen Song - Die besten Songs des Abends" auch im Stream bei TV Now zu sehen - und das bereits seit dem 8. Juni 2021. Eine Wiederholung im Fernsehen ist derzeit nicht geplant, allerdings können Sie auf das Angebot von TV Now zurückgreifen. Um die Folge zu streamen, benötigen Sie eine Premium-Mitgliedschaft.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"Sing meinen Song - Die besten Songs des Abends" - alle Lieder im Überblick

MoTrip und Mark Forster sind jeweils zweimal vertreten und konnten ihre Kollegen mit den neuen Versionen ihrer Songs komplett begeistern. Diese Lieder werden laut Vox gezeigt:

MoTrip interpretiert "80 Millionen" (Original-Künstler Max Giesinger/ Staffel 7) Milow interpretiert "Musik sein" (Original-Künstler Wincent Weiß/ Staffel 6) Joris interpretiert "Send a prayer" (Original-Künstler Gentleman/ Staffel 8) Rea Garvey interpretiert "Guten Tag" (Original-Künstler Judith Holofernes / Staffel 5) Ilse DeLange interpretiert "Leiser" (Original-Künstler Lea/ Staffel 7) Nura interpretiert "Freedom" (Original-Künstler DJ Bobo / Staffel 8) Mark Forster interpretiert "Satellite" (Orignal-Künstler Lena/ Staffel 4) MP Kelly interpretiert "Heimat" (Original-Künstler Johannes Oerding / Staffel 6) Lea interpretiert "Walk in your shoes" (Original-Künstler Nico Santos/ Staffel 7) Ian Hooper interpretiert "Du" (Original-Künstler Joris/ Staffel 8) Gentleman interpretiert "Beat to my melody" (Original-Künstler Lena/ Staffel 4) Ilse DeLange interpretiert "Home is where you are" (Original-Künstler MoTrip / Staffel 7) Johannes Oerding interpretiert "Diggin in the dirt" (Original-Künstler Stefanie Heinzmann/ Staffel 8) Mark Forster interpretiert "Irgendwas bleibt" (Original-Künstler Stefanie Kloß / Staffel 4) Wincent Weiß interpretiert "Roundabouts" (Original-Künstler MP Kelly/ Staffel 6) MoTrip interpretiert "Miracle" (Original-Künstler Ilse DeLange / Staffel 7) Stefanie Kloß interpretiert "Liberty of action" (Original-Künstler Bosshoss/ Staffel 4) Gentleman interpretiert "Brother" (Original-Künstler Ian Hooper / Staffel 8) MP Kelly interpretiert "Memories " (Original-Künstler Gentleman/ Staffel 4) Mark Forster interpretiert "Bow before you" (Original-Künstler Rea Garvey / Staffel) Stefanie Heinzmann interpretiert "Babe" (Original-Künstler Nura/ Staffel 8) Bosshoss interpretiert "Flash mich" (Original-Künstler Mark Forster / Staffel 4) Johannes Oerding interpretiert "Sofia" (Original-Künstler Alvaro Soler / Staffel 7) DJ Bobo interpretiert "Unter einen Hut" (Original-Künstler Johannes Oerding / Staffel 8)

(AZ)