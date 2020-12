Skifahren trotz Lockdown: Die Seilschaft gewinnt mal wieder

Österreich setzt mit seinen offenen Pisten ein fatales Signal. Die Politik knickt vor dem Tourismus ein.

Skifahren hat in Österreich nicht nur traditionell einen hohen Stellenwert. Der Einfluss der Seilbahnbetreiber und Hotelinhaber, kurz der gesamten Wintersportindustrie auf die von Sebastian Kurz geführte ÖVP ist groß – vor allem in Tirol und Vorarlberg. Diese „Seilschaft“ der Skimagnaten hat sich im dritten Lockdown beim Kanzler und seinem grünen Gesundheitsminister durchgesetzt: Fürs Skifahren gibt es eine Ausnahme.

Österreich setzt bei Corona erneut auf Risiko

Die Bilder von den Massen an den Talstationen führen aber in ein Dilemma: Sie konterkarieren das Bemühen, Österreich nach dem Ischgl-Desaster als sicheres Urlaubsland zu präsentieren. Nach dem Motto: Die Österreicher haben aus Ischgl nichts gelernt. Gleichzeitig aber freut man sich über das gute Geschäft. Und zudem konterkarieren die Bilder den harten Lockdown und die Bemühungen, die hohen Fallzahlen in Österreich massiv zu drücken. Die Message der Bilder lautet: Wenn das Skifahren erlaubt ist, kann die Situation nicht allzu ernst sein. Österreich setzt – wieder Mal – auf Risiko.

