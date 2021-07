Start, Handlung, Folgen, Besetzung: So wird Staffel 2 von "Sky Rojo" auf Netflix

Bei Netflix ist die Serie "Sky Rojo" zu sehen. Alles Wichtige rund um Handlung, Folgen und Besetzung erfahren Sie hier bei uns.

Der Streaming-Dienst Netflix hat Staffel 2 der Serie "Sky Rojo" veröffentlicht, die von den Machern von "Haus des Geldes" produziert wurde.

Alles Wissenswerte rund um Handlung, Folgen und Besetzung der 2. Staffel von "Sky Rojo" erfahren Sie hier bei uns.

"Sky Rojo", Staffel 2 auf Netflix: Start und Folgen

Start-Termin der 2. Staffel von "Sky Rojo" war der 23. Juli 2021 auf Netflix. Insgesamt beinhaltet Staffel 2 acht Folgen:

Prostituierte küssen niemals auf den Mund Talent für ein erbärmliches Leben Erdrückende Angst Die Nacht als wir tot waren Gutes Gedächtnis Langusten als Henkersmahlzeit Strahlend und mies Toxische Leute

"Sky Rojo" auf Netflix: Die Handlung

Die drei Prostituierten Coral, Wendy und Gina wollen ihr altes Leben hinter sich lassen: Die Männer und den Club Las Novias, den sie ihren Arbeitsplatz nannten. So auch Clubbesitzer und Zuhälter Romeo, der alles andere als glücklich über den Abgang der Mädchen ist, die ihn auch noch krankenhausreif geschlagen haben. Um die drei zurück zu holen, schickt er seine beiden Handlanger Moisés und Christian aus. Doch die Mädchen wehren sich - mit blutigen Folgen.

Staffel 1 von "Sky Rojo" auf Netflix endete gleich mit mehreren Cliffhängern: Zuhälter Romeo versucht, seine ehemalige "Lieblingsnutte" Coral zu erwürgen, die ihm gerade noch das Leben gerettet hat. Wendy schaut fassungslos auf die blutende Schusswunde ihres Bauches, die Romeos Handlanger Moisés ihr verpasst hat. Und Moisés selbst wurde von Wendy und Gina lebedig unter einem Auto begraben und muss um sein Leben bangen.

Wie genau es in Staffel 2 der Netflix-Serie "Sky Rojo" weitergeht, steht noch in den Sternen. Die Handlung lässt lediglich Raum für Vermutungen. Werden die drei Frauen - insbesondere Wendy und Coral, die so für ihre Freiheit gekämpft haben, überleben? Was wird aus dem unter einem Auto begrabenen Moisés, kann er sich befreien? Und was ist eigentlich mit Christian, den Moisés zu dessen eigener Sicherheit am Straßenrand abgesetzt hat? Genauere Informationen sind noch nicht bekannt.

Besetzung von "Sky Rojo", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Ob alle Hauptdarsteller der 1. Staffel der Netflix-Serie "Sky Rojo" auch in Staffel 2 zu sehen sein werden, ist noch unklar. Schließlich ist das Schicksal der einzelnen Rollen teilweise noch ungewiss. Doch im Ankündigungsvideo zur 2. Staffel sind alle Charaktere zu sehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass diese auch in Staffel 2 dabei sein werden.

Das waren die Schauspieler der 1. Staffel von "Sky Rojo"

Rolle Schauspieler Coral Véronica Sánchez Wendy Lali Espósito Gina Yany Prado Romeo Asier Etxeandia Moisés Miguel Ángel Silvestre Christian Enric Auquer

Trailer zu "Sky Rojo", Staffel 2

Das ist der offizielle Trailer zu Staffel 2 von "Sky Rojo":

