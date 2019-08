vor 35 Min.

So präsent ist Helene Fischer in ihrer Auszeit

Helene Fischer gibt im Moment keine Konzerte - zumindest nicht öffentlich. Doch ganz auf die Schlagerqueen verzichten müssen ihre Fans nicht.

Von Cornelia Wystrichowski

Deutschlands Schlagerqueen hat sich rargemacht in letzter Zeit. So richtig weg war Helene Fischer dennoch nie – unablässig wird über sie berichtet. Und hin und wieder meldet sie sich auch aus ihrer Auszeit, die sie im Januar angekündigt hatte, selbst zu Wort. Wie jetzt, um für den 135-minütigen Musikfilm „Helene Fischer – Spürst Du das?“ zu werben. Der läuft an diesem Samstag um 20.15 Uhr im ZDF.

Der Film von Regisseur Paul Dugdale, der schon mit Stars wie den Rolling Stones oder Ed Sheeran drehte, bietet das volle Helene-Fischer-Paket: eine perfekt choreografierte Schlagerparty mit Konfetti, Pyrotechnik, Luftballons, Akrobatik und ganz vielen Kostümwechseln – aus einem im Juli 2018 aufgezeichneten Konzert im Hamburger Volksparkstadion.

Wann tritt Helene Fischer bei Frank Elstner auf?

Auch in den nächsten Monaten müssen Fischer-Fans nicht ganz auf die 35-Jährige verzichten. Im Oktober wird sie beim Firmenjubiläum des Kleiderherstellers Trigema auftreten – allerdings vor geladenen Gästen. Einem großen Publikum zugänglich wird dann ein ausführliches Interview mit ihr sein, das „bald“ in Frank Elstners Youtube-Sendung „Wetten, das war’s..?“ gezeigt werden soll. Eigentlich sollte es bereits Ende Juni veröffentlicht werden. Über den Grund für die Verzögerung wird wild spekuliert.

Fest steht: An Weihnachten wird es eine neue Ausgabe der „Helene-Fischer-Show“ geben, bestätigt ZDF-Sprecher Stefan Unglaube auf Anfrage. Ort und Termin der Aufzeichnung würden „bald“ mitgeteilt. 5,73 Millionen Zuschauer hatten die Show 2018 eingeschaltet – eine Traumquote für Fischer und den Sender. „Weitere Pläne stehen zurzeit noch nicht fest und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, ergänzt Unglaube. Und sagt auch dies noch: In den neuen Folgen des „Traumschiffs“, in denen ab Dezember Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen als Kapitän am Steuer steht, werde sie nicht mitspielen.

Themen Folgen