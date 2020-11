vor 37 Min.

Sommerhaus der Stars, Folge 11 gestern auf RTL: Wer schnappte sich im Finale den Sieg?

Finale beim "Sommerhaus der Stars" 2020: In Folge 11 kämpften vier Paare um den Sieg. Danach kam es zum Wiedersehen. Alle Infos zur RTL-Show lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

Eine Folge voller Spiele - das war alles, was beim " Sommerhaus der Stars" noch zwischen den vier Kandidaten-Paaren und den 50.000 Euro Siegprämie stand. Für Fans und Kenner der Show dürfte damit klar sein: Fairness und freundliche Gespräche zwischen den C-Promis dürften gestern in Folge 11 Mangelware gewesen sein. Alle Infos zum Finale lesen Sie bei uns im Nachbericht.

"Sommerhaus der Stars" gestern: Nachbericht zu Folge 11 - wer setzte sich im Finale durch?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Das "Sommerhaus der Stars" war in dieser Staffel nicht arm an Überraschungen. Dazu gehörte auch, dass im Finale einige Paare standen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte - die "Pharos" etwa, also Michaela Scherer und Martin Bolze, oder auch Diana Herold und ihr Mann Michael. Zudem standen mit Caro und Andreas Robens sowie Lisha und Lou zwei Paare in der Endausscheidung, die mit reichlich Trash-Erfahrung aufwarten konnten.

Dabei kamen nur zwei der vier Promi-Pärchen wirklich ins finale Spiel - Die Robens, sowie Diana Herold und Michael. Die anderen beiden mussten bereits vorher die Segel streichen. Das Hindernis: Das Spiel "Richtig einlochen". Der Wettbewerb verlangte den Stars gleich zwei Kompetenzen ab - das Beantworten von Fragen und das Balancieren von Kugeln, auf denen die Lösung stand.

Welches Paar ging als Sieger hervor?

Am Ende der Sendung schafften es Caro und Andreas Robens, das finale Spiel für sich zu entscheiden und siegten bei der diesjährigen Staffel "Sommerhaus der Stars".

Nach der Entscheidung wartete auf die Kandidaten zudem noch ein letzter Termin: Gemeinsam mit den bereits ausgeschiedenen Promis kam es zum Wiedersehen - eine nicht ganz konfliktfreie Begegnung. Besonders Jennifer Lange und Andrej Mangold sowie Eva Benetatou bekommen wohl ihr Fett weg. Dennoch entschuldigte sich unter anderem Kubilay Özdemir bei Andrej Mangold für seine Spuck-Attacke. Andrej und Jennifer hingegen rechtfertigten ihr Verhalten mit der Show, die für gute Quoten dargeboten werden musste.

(AZ)

