Sommerhaus der Stars, Folge 9: Lisha war gestern auf Rache aus

"Sommerhaus der Stars" 2020: Nach dem Auszug ihrer besten Freundin hatte Lisha schlechte Laune. Was gestern in Folge 9 sonst noch passiert, lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Carolin Mengele

"Das Sommerhaus der Stars": Gestern Abend, 18.10.2020, lief Folge 9. Letztes Mal mussten Sängerin Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt die Promi-WG verlassen. Das machte vor allem Lisha zu schaffen. Wie sahen ihre Rache-Pläne aus? Gespielt wurde natürlich auch wieder. Zur guten Laune trug dies aber nicht unbedingt bei.

"Sommerhaus der Stars" heute: Nachbericht zu Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nach dem Auszug von Annemarie und Tim war die Stimmung angespannt. Lisha, die nun ihre beste Freundin verloren hatte, schob schlechte Laune und war auf Rache aus. Auch das Wissensspiel "Ich find' dich scharf" hob aufgrund feuriger Bestrafungen nicht unbedingt ihre Stimmung.

Das zweite Spiel "Abhängen" vergrößerte die Kluft zwischen den verschiedenen Lagern im Haus. Gleich mehrere Spieler verbündeten sich gegen eine Person. In der Folge entstand noch mehr Misstrauen innerhalb der Gruppierungen. Eine Lappalie sorgte dann bei Lisha für einen Wutausbruch, der selbst für die Verhältnisse im Sommerhaus einzigartig war.

Im Mittelpunkt stand wie so oft Eva. Mit ihren Lästereien führte sie zur Eskalation. Lisha benutzte dann eher unschöne Worte. Und sogar Evas Partner Chris hat die Schnauze voll. Er schnauzte sie an: "Hör auf jetzt. Entweder ordentlich verlieren oder…" Aber mehr Contra konnte er dann doch nicht geben. Nächste Woche ist dann schon Halbfinale.

