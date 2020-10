vor 47 Min.

Sommerhaus der Stars gestern mit Folge 7: Wen schmeißt Eva Benetatou raus? Der Nachbericht

"Sommerhaus der Stars" 2020, Folge 7: Der Streit zwischen Eva Benetatou und Ex-Bachelor Andrej Mangold ging in die nächste Runde. Alle Infos zur Show im Nachbericht.

Das "Sommerhaus der Stars" 2020 lief gestern mit Folge 7. Streit-Henne Eva Benetatou stand im Fokus. Alle Infos zur RTL-Show erhalten Sie bei uns im Nachbericht.

Das " Sommerhaus der Stars" läuft aktuell bei RTL - und geizt nicht mit Streitigkeiten und Gemeinheiten unter den Bewohnern. In der vergangenen Woche traf es vor allem Eva Benetatou. Deren Wortgefechte mit Ex-Bachelor Andrej Mangold und dessen Freundin Jennifer Lange standen im Fokus der vergangenen Folge - und waren auch gestern in Folge 7 wieder Grund für neue Streitigkeiten. Alle Infos zur aktuellen Episode erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Sommerhaus der Stars" gestern: Nachbericht zu Folge 7 - was passierte mit dem "Bachelor"-Paar?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Mobbing im deutschen Trash-TV ist kein neues Phänomen - wer erinnert sich nicht an die Behandlung, die zum Beispiel Bastian Yotta seiner Konkurrentin Claudia Obert in der Show "Promis unter Palmen" 2020 zuteil werden ließ? Dass auch im "Sommerhaus der Stars" 2020 mit harten Bandagen gekämpft wird, zeigten zuletzt Andrej Mangold und Jennifer Lange. An Mitbewohnerin und Trash-Sternchen Eva Benetatou ließen die beiden kein gutes Haar.

Doch in Folge 7, die gestern am 4.10.20 llief, hat sich das Blatt für das Paar gewendet: Nachdem einige Firmen, für die die beiden bislang als Testimonials im Einsatz waren, unter der Woche die Zusammenarbeit aufgekündigt haben, folgte auch im Sommerhaus die große Abrechnung. Denn ausgerechnet Eva Benetatou konnte gestern entscheiden, wer das Haus verlassen musste.

Zudem standen Beziehungsprobleme im Zentrum: Bodybuilder-Paar Andreas und Caro Robens erlebten im Sommerhaus eine Sinnkrise.

Wer ist raus?

Wie zu erwarten war, traf es das "Bachelor"-Paar: Andrej und Jennifer müssen das Sommerhaus verlassen.

