05.04.2020

"SpongeBob Schwammkopf 3": Start verschoben, Handlung, Cast und Trailer

"SpongeBob Schwammkopf 3: Eine schwammtastische Rettung" kommt 2020 ins Kino. Alle Infos zu Start im Kino, Handlung, Cast, Trailer, Länge und FSK lesen Sie hier.

Von Daniel Flemm

Fans des legendären Schwamms SpongeBob dürfen sich freuen: 2020 kommen der gelbe Meeresbewohner und sein bester Freund, der Seestern Patrick, erneut auf die Leinwand. Es ist das insgesamt dritte Kino-Abenteuer der Serie. Der Start-Termin wurde allerdings verschoben. Alle Infos zum Kinostart sowie zu Handlung, Cast, Länge und FSK finden Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer zum Film.

"SpongeBob Schwammkopf 3": Kino-Start verschoben - wann kommt der Film?

Auch vor SpongeBob hat die Corona-Pandemie keinen Halt gemacht: Wie viele andere Filme wurde der Start-Termin des Kinoabenteuers verschoben. Statt am 28. Mai startet "SpongeBob 3: Eine schwammtastische Rettung" nun erst am 6.8.20 - also gute zwei Monate nach dem eigentlichen Erscheinungstermin.

Handlung: Das passiert in "SpongeBob Schwammkopf 3"

SpongeBob hat aus Kindertagen zwei enge Freunde: Neben Seestern Patrick ist das auch sein treues Haustier, Schnecke Gary. Doch eines Tages ist Gary verschwunden - und SpongeBob begibt sich auf die Suche nach dem Kriechtier. Die Spur führt in die Unterwasserstadt Atlantic City, die, in Anlehnung an die gleichnamige US-Spielerstadt, SpongeBob und Patrick sofort mit allerlei Abendunterhaltung fasziniert. Auf der Suche nach Gary bekommen es die Freunde mit dem Bösewicht König Poseidon zu tun - und bekommen Hilfe aus Bikini Bottom.

Besetzung: Diese Schauspieler synchronisieren SpongeBob, Patrick und Co.

Rolle US-Stimme Deutsche Stimme SpongeBob Schwammkopf Tom Kenny Santiago Ziesmer Patrick Star Bill Fagerbakke Fritz Rott Sandy Cheeks Carolyn Lawrence Cathlen Gawlich Mr. Krabs Clancy Browne Jürgen Kluckert Thaddäus Tentakel Roger Bumpass Joachim Kaps

Zusätzlich zu den etablierten Sprechern übernehmen im englischen Original auch Top-Stars wie Keanue Reeves (als "Weiser"), Snoop Dogg, Awkwafina und Reggie Watts kleine Rollen. Wer die Schauspieler in der deutschen Fassung synchronisiert, ist noch nicht bekannt.

Das ist der Trailer zu "SpongeBob Schwammkopf 3"

Um die Zeit bis zur Veröffentlichung des Films zu verkürzen, zeigen wir Ihnen an dieser Stelle den aktuellen Trailer:

"SpongeBob Schwammkopf 3": FSK und Länge des Films

Durch die Verschiebung des Start-Termins sind aktuell noch keine Angaben zur Länge des Films bekannt. Zudem gibt es noch keine Einschätzung der FSK über die Altersfreigabe. Erfahrungsgemäß dürfte der Film aber "ohne Altersbeschränkung" oder "ab sechs Jahren" freigegeben werden.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen