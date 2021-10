Bekommt "Squid Game" eine Staffel 2?

Gibt es eine Staffel 2 zu "Squid Game"? Das ist bereits bekannt zu Start, Handlung und Besetzung.

"Squid Game" ist der erfolgreichste Serien-Start aller Zeiten auf Netflix gelungen: Innerhalb von vier Wochen gab es insgesamt 111 Millionen Abrufe. In mehr als 90 Ländern landete die Serie auf Platz eins der Netflix-Charts. Bei so vielen Fans ist die Staffel 2 nur eine Frage der Zeit. Oder?

In der Serie geht es um tödliche Spiele. Zahlreiche Bürger Südkoreas, die unter Geldproblemen leiden, erhalten eine Chance auf die Lösung all ihrer Geldprobleme. Dafür müssen sie an einem Wettkampf teilnehmen, bei dem sie bei verschiedenen Herausforderungen bestehen müssen.

Hierbei handelt es sich um Kinderspiele, die jedoch gar nicht so harmlos sind wie sie zunächst klingen mögen. Denn für zahlreiche der Teilnehmer enden sie tödlich. Und schon bald ist klar: Es kann nur einen Gewinner geben.

Staffel 1 von "Squid Game" kommt bei Fans besonders gut an. Diese fragen sich daher, ob es eine Fortsetzung geben wird. Wir haben alle Informationen, die er bereits zu Staffel 2 gibt, für Sie zusammen gefasst.

"Squid Game" Staffel 2: Wann ist der Start auf Netflix?

Die erste Staffle der koreanischen Serie "Squid Game" steht erst seit dem 17. September 2021 auf Netflix zum Ansehen zur Verfügung. Ob es eine zweite Staffel geben wird, steht noch in den Sternen - Fans hoffen aber darauf. Der Streaming-Dienst hat sich zu einer Fortsetzung bisher noch nicht geäußert, die Chancen stehen aber gut, denn die Serie feiert international große Erfolge.

Staffel 2 von "Squid Game" könnte im Herbst 2022 oder im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden. Der Drehbuchautor Hwang Dong-hyuk sagte im Bezug auf eine eventuelle Fortsetzung der Serie: "Ich habe keine ausgearbeiteten Pläne für "Squid Game 2". Es ist sehr ermüdend, wenn ich nur darüber nachdenke. Aber wenn ich es machen sollte, würde ich es mit Sicherheit nicht alleine machen. Ich würde erwägen, einen Writer's Room zu benutzen und würde mir verschiedene erfahrene Regisseure dafür wünschen."

Sobald Netflix Informationen zum Start der möglichen Fortsetzung der beliebten koreanischen Serie veröffentlicht, werden wir diese hier ergänzen.

Das könnte in Staffel 2 von "Squid Game" passieren: Die Handlung

Es gibt mehrere verschiedene Optionen, wie eine Fortsetzung von "Squid Game" ablaufen und an die Handlung von Staffel 1 anknüpfen könnte.

1. Die Sieger müssen - ähnlich wie bei "Die Tribute von Panem" und "Alice im Borderland" noch einmal gegeneinander antreten.

2. Die Teilnehmer drehen das Konzept um und wenden sich gegen die Spielemacher.

3. Wie Hwang Dong-hyuk sagte, könnte sich die Handlung um die Geschichte des Frontmanns drehen.

Staffel 1 von "Squid Game" lässt die Fans mit einem offenen Ende und vielen ungeklärten Fragen zurück. Seong Gi-hun (Nummer 456) hat die Spiele zwar gewonnen, doch dieser drehte in der finalen Folge kurz vor seiner Evakuierung um - zurück zu den Spielmachern.

Sobald wir genauere Informationen zur Handlung einer zweiten Staffel von "Squid Game" haben, werden wir diese hier ergänzen.

Diese Schauspieler sind dabei bei "Squid Game", Staffel 2: Die Besetzung

Da der Streaming-Dienst Netflix noch keinerlei Informationen zu Staffel 2 von "Squid Game" bekannt gegeben hat, gibt es auch noch keine Auskünfte zur Besetzung einer möglichen Fortsetzung. Denkt man an das Finale der ersten Staffel, wird Hauptdarsteller Seong Gi-Hun vermutlich sicher mit dabei sein. Auch eine Rückkehr von Lee Byung-hun als Frontmann ist wahrscheinlich.