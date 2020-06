Stars spenden für Demonstranten im Gefängnis

Nach dem Tod von George Floyd toben in den USA Proteste. Prominente Künstler haben jetzt angekündigt, inhaftierte Demonstranten finanziell zu unterstützen.

Sänger und andere Künstler in den USA wollen sich für Demonstrantinnen und Demonstranten finanziell einsetzen, die im Zusammenhang mit den Protesten nach dem Tod von George Floyd im Gefängnis gelandet sind. Rapper Drake (33, "Best I Ever Had") spendete 100.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 90.000 Euro), wie er auf Instagram mitteilte, genauso wie der Musiker "The Weeknd" (30, "Blinding Lights").

John Legend (41, "All Of Me") und seine Ehefrau, das Model Chrissy Teigen (34), kündigten 100.000 US-Dollar als Unterstützung an. "Einige von euch denken, dass die Unterstützung eines Rettungsfonds bedeutet, dass wir Menschen unterstützen, die absichtlich Menschen schaden oder Eigentum zerstören", schrieb Sänger Legend auf Twitter. "Denn warum sollte die Polizei friedliche Demonstranten festnehmen und einsperren? Ausgezeichnete Frage. Vielleicht solltet ihr das die Polizei fragen, denn sie tun es die ganze Zeit", schrieb Legend weiter in Großbuchstaben. (dpa)

Excellent question. Perhaps you should ask the police because THEY DO IT ALL THE TIME. Ask any activist advocating for marginalized groups. That's why these legal aid and bailout funds are prepared to deal with this. They're used to it.