Start: "Bauer sucht Frau" 2019: Kandidaten, Live-Übertragung, Sendetermine

Folge 1 von "Bauer sucht Frau" 2019 lief am Montag auf RTL. Start-Termin, Kandidaten, Sendetermine und Übertragung live im TV und Stream - alle Infos gibt es hier.

Am Montag ist "Bauer sucht Frau" 2019 mit dem großen Scheunenfest gestartet. Das bedeutete für die Bauern, dass sie endlich die Gelegenheit hatten ihre Traumfrauen besser kennenzulernen. Viele von ihnen mussten sich dann auch noch am gleichen Tag entscheiden: Wer darf mit auf die Hofwochen? Wer muss sofort wieder die Heimreise antreten? Alle Infos zur ersten Folge von Staffel 15 erhalten Sie in unserem Nachbericht: "Bauer sucht Frau" 2019, Folge 1: Die Paarungen der Hofwochen stehen fest.

"Bauer sucht Frau" 2019: Start und Sendetermine

"Bauer sucht Frau" startet heute, am 14. Oktober 2019. Damit läuft die Sendung immer montags im TV. Das sind die Sendetermine:

14.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 1

21.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 2

28.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 3

04.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 4

11.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 5

18.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 6

25.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 7

02.12.2019, 20.15 Uhr: Folge 8

Das sind die Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2019

Bei "Bauer sucht Frau" suchen auch in diesem Jahr 15 komplett unterschiedliche Landwirte nach der großen Liebe. In der fünfzehnten Staffel dabei sind die Bauern:

Rudi (48) aus Paraguay

aus Paraguay Daniel (21) aus Neuseeland

aus Neuseeland Sven (54) aus Brandenburg

aus Brandenburg Martin (28) aus Nordrhein-Westfalen

aus Nordrhein-Westfalen Michael (30) aus Bayern

aus Bayern Stefan (45) aus Baden-Württemberg

aus Baden-Württemberg Thomas (27) aus Nordrhein-Westfalen

aus Nordrhein-Westfalen Thomas (47) aus Niedersachsen

aus Niedersachsen Burkhard (45) aus Ostfriesland

aus Ostfriesland Carlo (50) aus Luxemburg

aus Luxemburg Christopher (30) aus Niedersachsen

aus Niedersachsen Christian (33) aus Niedersachsen

aus Niedersachsen Henry (49) aus Niedersachsen

aus Niedersachsen Jürgen (63) aus Thüringen

aus Thüringen Kai (41) aus Hessen

"Bauer sucht Frau" 2019: Live-Übertragung im TV und Stream

"Bauer sucht Frau" 2019 wird nicht nur live im TV auf RTL übertragen, sondern kann auch im Live-Stream verfolgt werden. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung. Die neue Staffel wird online über den kostenpflichtigen Dienst TV Now Premium zu sehen sein. Für eine Mitgliedschaft fallen jeden Monat 2,99 Euro an, nach Angaben des Senders ist diese aber monatlich kündbar.

Wer noch kein Kunde bei TV NOW Premium ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos nutzen: Es gibt eine Testphase, die nach 30 Tagen abläuft. (AZ)

