Start von Love Island 2020 heute: Großes Kennenlernen in Folge 1

"Love Island" 2020 geht heute mit Folge 1 an den Start. Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um das Kennenlernen der Kandidaten.

Von Carla Gospodarek

Ab heute dreht sich bei RTL 2 wieder alles um die Liebe: Am 31.08.2020 startet die vierte Staffel der Dating-Sendung im TV. In dem Format leben eine Handvoll Flirtwilliger Singles für vier Wochen in einer gemeinsamen Traumvilla, um dort den Partner fürs Leben zu suchen. Wer sich am Ende dieser Zeit den Sieg ergattert, sichert sich gleich zwei Gewinne: Einen potentiellen Lebenspartner und ein ansehnliches Preisgeld.

Hier in unserer Übersicht finden Sie alle Infos zu Folge 1 von " Love Island" in der Zusammenfassung.

"Love Island" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Love Island" läuft am 31.08.20 um 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Jetzt wird es ernst: In der ersten Folge von Staffel 4 steht für die Kandidaten heute der Einzug in die Villa und das große Kennenlernen an. Dabei müssen, basierend auf dem ersten Eindruck, bereits erste Entscheidungen getroffen werden, da sich die Singles gleich zu Beginn dem für sie attraktivsten Kandidaten zuordnen müssen. Wer wird sich für wen entscheiden? Zeichnet sich schon in Folge 1 ein Favorit ab? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr im TV bei RTL 2.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 in der Übersicht

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

