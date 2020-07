vor 38 Min.

"State of Decay 3": Release, Gameplay, Trailer

"State of Decay 3" erscheint für die Xbox Series X und den PC. Alle Infos zu Release und Gameplay sowie einen Trailer zum Horror-Spiel finden Sie hier.

Von Christian Gerngras

Microsoft setzt die beliebte Horror-Survival-Serie "State of Decay" mit Teil 3 auf der nächsten Konsolen-Generation fort. Der erste Teil erschien 2013 für die Xbox 360 und den PC und wurde 2015 auch auf der Xbox One veröffentlicht. Die ersten beiden Spiele waren zwar aufgrund von Story und Gameplay bei vielen Spielern beliebt, ernteten jedoch auch Kritik für die zahlreichen Bugs und die durchwachsene Technik. Alle Infos zum Gameplay und Release von "State of Decay 3" finden Sie hier. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer für Sie.

"State of Decay 3": Release

Der neue Teil der "State of Decay"-Reihe wurde nun zwar offiziell angekündigt, einen genauen Release-Termin haben die Entwickler jedoch noch nicht verraten. Das Surival-Horror-Spiel befindet sich derzeit im Studio von Undead Labs in einer noch recht frühen Entwicklungsphase, weshalb in naher Zukunft nicht mit einem Release zu rechnen ist.

"State of Decay 3": Gameplay

Zum Gameplay von "State of Decay 3" ist bisher nicht viel bekannt. Man wird die Spielwelt wieder in der Third-Person-Perspektive erkunden und es mit Zombies zu tun bekommen. Im Fokus des Spiels steht neben dem Gruselfaktor auch das Survival-Element, denn das Überleben in der postapokalyptischen Welt ist auch abseits von Zombies und anderen Monstern nicht leicht. Dem Trailer zufolge könnte sich der neueste Teil in einem winterlichen Setting abspielen. Ob jedoch das gesamte Spiel oder nur ein Teil davon in einer schneebedeckten Welt spielen wird, haben die Entwickler bisher nicht verraten.

Trailer zu "State of Decay 3"

Den neuen Ankündigungstrailer zum Survival-Horror-Spiel können Sie sich hier ansehen:

