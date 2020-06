vor 47 Min.

"Stralsund: Kein Weg zurück": TV-Termin heute, Handlung, Schauspieler

"Stralsund: Kein Weg zurück": Das ZDF zeigt den Krimi aus seiner Reihe "Stralsund". Wann ist der TV-Termin? Wie verläuft die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? All das sagen wir Ihnen.

Von Claus Holscher

"Kein Weg zurück" ist ein deutscher Fernsehfilm von Florian Froschmayer aus dem Jahr 2017. Es handelt sich um den elften Filmbeitrag der ZDF-Kriminalfilmreihe "Stralsund". Hier erfahren Sie den TV-Termin, Einzelheiten zur Handlung und die Besetzung.

TV-Termin: Wann läuft "Stralsund: Kein Weg zurück" im ZDF?

Der Sender hat die Ausstrahlung von "Stralsund: Kein Weg zurück" für den heutigen Samstag, 20. Juni 2020, um 20.15 Uhr angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Stralsund: Kein Weg zurück"?

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt wird eine Mitarbeiterin getötet. Eine zweite, die Kassiererin Monika Lüders, wurde ebenfalls angegriffen. Lüders verhält sich merkwürdig verstört. Sie erzählt der Kommissarin Nina Petersen, dass der Täter maskiert gewesen sei und nicht deutsch gesprochen habe. Der Überfall habe höchstens drei bis vier Minuten gedauert. Ihr Freund Mirko schimpft sofort auf den "Kanaken", der den Überfall begangen habe.

Yussuf Obbadi, Angestellter in einer Gärtnerei, gerät auf den Radarschirm der Ermittler. In der Gärtnerei ist Yussuf nicht auffindbar, allerdings deuten zerdrückte Pflanzen und Blutspuren auf einen Kampf hin. In Obbadis Wohnung muss den Verwüstungen nach ebenfalls etwas vorgefallen sein.

Nina Petersen allerdings glaubt nicht so ganz an das Naheliegende. Insbesondere ein Überwachungsvideo weckt ihre Zweifel - gegenüber Monikas Schilderung fehlt eine volle Viertelstunde.

Besetzung von "Stralsund: Kein Weg zurück": Welche Schauspieler sind im Cast?

Katharina Wackernagel : Nina Petersen , Kriminalkommissarin

: , Kriminalkommissarin Alexander Held : Karl Hidde , Kriminalhauptkommissar

: , Kriminalhauptkommissar Karim Günes : Karim Uthman

: Karim Uthman Therese Hämer: Caroline Seibert

Ulrike Krumbiegel: Anke Liebrecht

Thomas Lawinky : Jakob Merser

: Andreas Schröders : Stein, Kriminaltechniker

: Stein, Kriminaltechniker Sylta Fee Wegmann : Monika Lüders

: Vladimir Korneev: Mirko Subotic

Yasin el Harrouk: Yussuf Obbadi

Burak Yiğit: Djadi Najeeb

Piet Fuchs : Kevin Beinhold

: Kevin Beinhold Oliver Fleischer : Uwe Riebnitz

: Uwe Riebnitz Bernhard Conrad: Robert Buch

Anna Schäfer : Dr. Westphal, Gynäkologin

: Dr. Westphal, Gynäkologin Sarah Hannemann : Sibylle

: Sibylle Marina Weis: Gerichtsmedizinerin

(AZ)

