vor 33 Min.

Stranger Things: Erster Teaser deutet Termin für Staffel 3 an Panorama

Serien-Fans aufgepasst! Der erste Teaser zur dritten Staffel von Stranger Things ist da. Netflix stellt einen neuen Schauplatz vor - und eine neue Figur.

Von Anna Tretter

Die Achziger sind zurück: In einem Werbespot für das neue Shoppingcenter in Hawkins. Netflix gewährt einen ersten Blick auf die dritte Staffel von Stranger Things. Fans erfahren zwar noch nichts über die Handlung der neuen Staffel - dafür erhaschen sie aber einen Blick auf einen spannenden Neuzugang im Cast: Darstellerin Maya Thurman-Hawke.

Maya Thurman-Hawke als Neuzugang bei "Stranger Things"

Die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke spielt in der dritten Staffel eine wichtige Rolle. Sie verkörpert Robin, ein eigenwilliges Mädchen, das gegen die Langeweile in der Kleinstadt Hawkins ankämpft. Sie ist zusammen mit Steve (Joe Keery) im Achziger-Jahre-Werbespot des Einkaufszentrums zu sehen. Die beiden arbeiten in der Eisdiele Scoops Ahoy und werben im Spot mit Matrosenmützen für den Laden in der neuen Mall.

Seit dem 20. April sind die Produktionscrew und die Schauspieler wieder am Set. Bei der Fortsetzung mit dabei sind natürlich wieder die Freunde Mike, Dustin, Will, Lucas, Max und Eleven. Auch die älteren Highschool-Teenager Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer) und Steve kommen alle zurück. Zudem wurde Jungstar Priah Ferguson als Lucas' kleine Schwester Erica in den Hauptcast befördert.

In weiteren neuen Rollen erscheinen Cary Elwes als Bürgermeister Larry Kline, Jake Busey als Reporter Bruce und Francesca Reale als Rettungsschwimmerin Heather.

Start-Termin für Staffel 3 angedeutet

Ein offizielles Startdatum für die dritte Staffel von "Stranger Things" gibt es noch nicht. Am Ende des Teasers ist jedoch zu lesen, dass die "Starcourt Mall" im nächsten Sommer eröffnet. Das deutet an, dass die neuen Folgen erst Mitte 2019 zu sehen sind. (AZ)

Themen Folgen