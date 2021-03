vor 47 Min.

Strike, Staffel 2 (Sky): Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Strike" ist im Stream bei Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur neuen Krimi-Dramaserie.

"Strike" ist im Stream bei Sky abrufbar. Die Serie basiert auf der Romanreihe aus der Feder von Erfolgsautorin J.K. Rowling. In Staffel 2 sind vier neue Folgen zu sehen. Die Serie dreht sich um Kriegsveteran Cormoran Strike, der als Privatdetektiv in London tätig ist. Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Handlung in Staffel 2, die Folgen und die Besetzung von "Strike". Außerdem finden Sie einen Trailer.

Start: Wann ist "Strike" in Deutschland auf Sky zu sehen?

Strike ist am 12. März auf Sky gestartet. Folge 3 und 4 laufen liefen am 19. März. Sky zeigte jeweils eine Doppelfolge von "Strike" um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic. Die neuen Folgen sind auch auf Sky Ticket und über Sky Q zu sehen. "Strike" lässt sich im Originalton auf Englisch und auf Deutsch streamen. Fans, die vor dem Start von Staffel 2 auf dem aktuellsten Stand sein wollen, können sich die erste Staffel mit acht Episoden auf Sky Ticket und Sky Q ansehen.

Handlung: Worum geht es in "Strike", Staffel 2?

In seinem kleinen Büro in der Londoner Denmark Street ist der eigensinnige Cormoran Strike (Tom Burke) als Privatdetektiv tätig. Er übernimmt komplexe Verbrechen, die selbst die Polizei nicht lösen konnte. Als Kriegsveteran hat er allerdings mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen.

In der ersten Staffel heiraten Robin Ellacotts (Holliday Grainger) und Matthew (Kerr Logan), doch bereits kurz nach der Hochzeit nimmt Robin ihre Arbeit in der Privatdetektei von Strike wieder auf. In Staffel 2 stehen gleich zu Beginn zwei neue aufregende Fälle auf dem Programm. Außerdem müssen Strike und Robin ihre Beziehung neu ausloten, finden aber wegen der Ermittlungen keine Zeit dazu. Bei einem Fall geht es um einen jungen Mann, der behauptet, als Kind einen Mord an einem Mädchen beobachtet zu haben und nun unter den Bildern in seinem Kopf leidet. Bei den anderen Ermittlungen handelt es sich um einen Erpressungsfall.

Episoden: Wie viele Folgen hat die Sky-Serie "Strike"?

"Strike" hat insgesamt vier Folgen, die jeweils etwa 60 Minuten dauern. Hier der Überblick:

Folge 1: Weißer Tod - Teil 1

Folge 2: Weißer Tod - Teil 2

Folge 3: Weißer Tod - Teil 3

Folge 4: Weißer Tod - Teil 4

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Strike"?

Hier sehen Sie die Hauptdarsteller im Überblick:

Rolle Schauspieler Cormoran B. Strike Tom Burke Robin Ellacott Holliday Grainger Matthew Cunliffe Kerr Logan “Shanker” Ben Crompton Charlotte Campbell Natasha O'Keeffe D.I. Eric Wardle Killian Scott D.I. Richard Anstis Sargon Yelda

Trailer zu Staffel 2 von "Strike"

Einen offiziellen deutschen Trailer zur zweiten Staffel von "Strike" gibt es noch nicht. Hier der Trailer zu "Lethal White":

Weitere Infos: Eckdaten und Fakten zu "Strike"

Die Titel der Romane lauten: "Der Ruf des Kuckucks", "Der Seidenspinner" und "Die Ernte des Bösen".

J. K. Rowling hat die drei Romane unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht.

Susan Tully hat Regie geführt.

J. K. Rowling , Neil Blair , Ruth Kenley-Letts , Elisabeth Kilgarriff waren die Serienschöpfer und ausführenden Produzenten.

