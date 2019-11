vor 17 Min.

"Supertalent" 2019 live im TV und Stream - Sendetermine, heute keine Übertragung

"Das Supertalent" 2019 legt heute eine Pause ein. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - mit den Sendeterminen im Überblick.

Bei "Das Supertalent" 2019 stehen am heutigen Samstag, 16.11.19, ausnahmsweise keine Talente auf der Bühne. Grund ist die Übertragung eines EM-Qualifikationsspiels. Am kommenden Samstag wird allerdings wie gewohnt einen neue Folge ausgestrahlt. Bis dahin können Fans hier einen Nachbericht zu Folge 9 lesen: "Das Supertalent" 2019: Das waren die Talente in Folge 9 "

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr zu den Sendeterminen und der Übertragung von "Das Supertalent" 2019 live im TV und Stream.

"Das Supertalent" 2019 live im TV und Stream - heute keine neue Folge

RTL zeigt die neuen Folgen von "Das Supertalent" jeden Samstagabend um 20.15 Uhr live im TV - außer heute. Zusätzlich wird "Das Supertalent" 2019 auch online im RTL -Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

"Das Supertalent" 2019 live: Sendetermine im Überblick

Folge 1 von "Das Supertalent" 2019 startete am 14. September 2019 bei RTL . Alle weiteren Folgen laufen immer samstags um 20.15 Uhr im TV. Das große Finale der Talentshow findet dann am 21. Dezember 2019 statt.

14. September 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 1

21. September 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 2

28. September 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 3

05. Oktober 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 4

12. Oktober 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 5

19. Oktober 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 6

26. Oktober 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 7

02. November 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 8

09. November 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 9

23. November 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 10

30. November 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 11

07. Dezember 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 12

14. Dezember 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 13

21. Dezember 2019 (Samstag), 20.15 Uhr: Folge 14 (Finale)

