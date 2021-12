"Surprise! Die Bruce Darnell Show": Sendetermine und Übertragung der Sendung

"Surprise! Die Bruce Darnell Show" ist ab heute im TV zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Bruce Darnell für Sie.

Bruce Darnell kennt man zumeist aus bekannten TV-Sendungen wie "Das Supertalent" oder " Germany's Next Topmodel". Jetzt bekommt der beliebte, herzliche TV-Star seine eigene Show. Ab heute ist "Surprise! Die Bruce Darnell Show" bei ProSieben zu sehen. Damit feiert er nach 14 Jahren sein Comeback zu dem Sender, bei dem er von 2006 bis 2007 schon einmal in einer Show zu sehen war: "GNTM". Etwas Gutes zu tun und Menschen eine Freude zu machen steht bei der neuen Show ganz oben - etwas, auf das der 64-jährige sich besonders freut.

Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Bruce Darnell selbst für Sie zusammen gefasst.

Wann läuft "Surprise! Die Bruce Darnell Show" im Fernsehen? Sendetermine und Sendezeit

Ab heute, Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, läuft die neue TV-Show mit "Das Supertalent"-Star Bruce Darnell im Fernsehen. Jede Woche wird eine neue Folge veröffentlicht, jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Video: ProSieben

"Surprise! Die Bruce Darnell Show": Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird die neue Sendung "Surprise! Die Bruce Darnell Show" von Free-TV-Sender ProSieben. Ab dem 2. Dezember 2021, jeweils um 20.15 Uhr wird es eine neue Folge geben.

Den Live-Stream zu Sendungen auf ProSieben gibt es auf prosieben.de oder auf Joyn. In beiden Fällen ist eine Registrierung erforderlich.

Folge verpasst? Gibt es eine Wiederholung von "Surprise! Die Bruce Darnell Show"?

Sie haben eine Folge der neuen ProSieben-Sendung "Surprise! Die Bruce Darnell Show" verpasst? Das ist kein Problem. Wiederholungen gibt es im Stream der Plattform Joyn, die Ihnen auch nach Ausstrahlung der Episoden zum Ansehen zur Verfügung stehen werden. So bleiben Sie trotzdem stets auf dem neusten Stand und können die Sendung auch nach Ablauf noch ansehen.

Darum geht es bei "Surprise! Die Bruce Darnell Show"

Was genau Sie in der neuen Sendung "Surprise! Die Bruce Darnell Show" erwartet, ist noch nicht ganz bekannt. Das Konzept soll aber "Lass dich überraschen" ähneln. Die Gäste werden plötzlich mit einer großen Inszenierung im Studio stehen, ohne dass sie vorher eine Ahnung davon hatten. Eingefädelt wurde das von Freunden, Partnern oder Familienmitgliedern. Für die Teilnehmer geht laut ProSieben dann ein großer Traum in Erfüllung.

Bruce Darnell selbst sagt: "Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun. Eine tolle, neue Herausforderung." Unterstützt wird er von Moderatorin Viviane Geppert, die man aus TV-Sendungen wie "Luke! Die Schule und ich", "Buchstaben Battle" oder "Wer weiß denn sowas?" kennt.

Das ist der Host Bruce Darnell - Alle Infos über den Choreografen

Bei "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" machte sich Choreograf Bruce Darnell bei den Zuschauern mehr als beliebt. Das amerikanische Model war schon in zahlreichen TV-Sendungen zu sehen, darunter unter anderem als Jurymitglied von "Germany's Next Topmodel".

Der gebürtige Amerikaner entstammt einer sehr großen Familie - insgesamt neun Geschwister hat Bruce Darnell. Aufgewachsen ist er in Colorado, war nach seiner Schulzeit eine Weile bei der US-Army, bevor er nach Deutschland kam. Hier lebte er zunächst für eine Weile in Augsburg, München und später in Köln. In Deutschland war es auch, wo er als Model entdeckt wurde. Seit 1990 arbeitet der TV-Star als Choreograf und trainiert Models für den Laufsteg. Gemeinsam mit Christiane Bongeitz hat der 64-Jährige auch schon ein Buch veröffentlicht: "Drama, Baby, Drama! Sie werden, was Sie sind".

Seine Fans lieben Bruce Darnell vor allem für seine offene, humorvolle Art. Der gebürtige Amerikaner ist immer gut aufgelegt und stets für einen Spaß zu haben. Bei "Das Supertalent" machte er alles mit und war sich für keine Aktion zu schade.

