"Survivor" 2019, Folge 1: Waya siegt bei der ersten Challenge

"Survivor": In Folge 1 der Survival-Show ging es für die Kandidaten ans Eingemachte. Hier lesen Sie alles über den Auftakt der neuen Vox-Sendung.

Am Montag startete "Survivor" mit Folge 1 auf Vox. 18 Kandidaten mit verschiedenen Stärken und Schwächen begaben sich auf eine Insel, um sich unterschiedlichen Herausforderungen zu stellen und Challenges gegen andere Kandidaten zu bestreiten.

Folge 1:"Survivor"-Kandidaten kämpfen um eine halbe Million Euro

Die Sendung wird von Florian Weber ("Das Duell im Ersten") moderiert. In 13 Folgen kämpfen die Abenteuer-Fans und Adrenalinjunkies nun um eine halbe Million Euro. Hierfür müssen sich die Teilnehmer auf der unbewohnten Insel über mehrere Tage weitestgehend ohne fremde Hilfe behaupten. Dazu gehört das Finden einer Wasserquelle und geeigneter Nahrung oder das Feuer machen.

Für die kommende Zeit wurden die Kandidaten in Folge 1 in zwei Gruppen namens Waya und Koro aufgeteilt. Als diese treten sie in Wettkämpfen gegeneinander an. Nach jedem Wettkampf wählt die Verlierergruppe einen Spieler aus, der die Show verlassen muss.

"Survivor": Bereits in Folge 1 gibt es für die Kandidaten keine Gnade

Noch bevor sie überhaupt einen Fuß auf die Insel gesetzt hatten, mussten die Survivor-Teilnehmer in Folge 1 ihren ersten Wettkampf absolvieren. Die Spieler aus den beiden Gruppen mussten gemeinsam einen Parcours mit schweren Gewichten bestreiten. Letztlich konnte sich die Gruppe Waya trotz schwächerem Start durchsetzen.

Gruppe Koro musste daraufhin in den Gruppenrat treten um einen Kandidaten zu bestimmen, der bereits nach Folge 1 die Heimreise antreten sollte. Dabei waren sich die Gruppenmitglieder schnell einig: Für Karin ist das Abenteuer aufgrund ihrer Leistung bereits in der ersten Woche vorbei.

Vox zeigt "Survivor" immer montags um 20.15 Uhr. (AZ)

