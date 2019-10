06:31 Uhr

"Survivor" 2019, Folge 3: Kandidaten stoßen an ihre Grenzen

"Survivor" 2019 hinterlässt bei den Kandidaten langsam aber sicher seine Spuren. Auch der Hunger macht ihnen zu schaffen. Alle Infos zur gestrigen Folge: hier.

Gestern strahlte Vox Folge 3 der Überlebensshow "Survivor" 2019 aus. Die Fronten verhärten sich: Fast jeder der Kandidaten lässt sich mittlerweile auf Intrigen ein, um sich gegenüber den Konkurrenten einen Vorteil zu verschaffen. Doch die Insel nagt an den Kräften der Bewohner - wer hält die harten Lebensbedingungen noch aus? Hier lesen sie eine Vorschau zu Folge 3.

"Survivor" 2019, Folge 3: Christin träumt vom Essen

„Der Hunger ist schlimm“, berichtet die 30-jährige Polizeibeamtin Christin. „Ich träume jede verdammte Nacht vom Essen. Wir essen vor den Wettkämpfen ein bisschen Reis. Ein oder zwei Esslöffel. Und dann am Abend jeder eine Krabbe. Und das ist unser Essen für den ganzen Tag. Und bei der Hitze ist das extrem belastend. Und die Nächte kommen erschwerend hinzu.“

Marcel setzt beim Thema Hunger auf Zeit: „Ich hoffe, es kommt irgendwann so eine scheißegal Stimmung. Wenn sich das noch hochschaukelt, wirst du ja bekloppt.“ Berufssoldat Björn hingegen kann die Situation noch gut verkraften: „Ich hab als Soldat einen Vorteil, was die Entbehrungen angeht. Gerade Nahrungsentzug.“, so der 38-Jährige.

Abdallah muss in Folge 3 "Survivor" 2019 verlassen

Auch in Folge 3 mussten sich die beiden Teams "Koro" und "Waya" wieder einem Wettkampf stellen. Am Ende verlor Team "Waya" - und musste sich von einem Kandidaten verabschieden. Der Gruppenrat war sich in der gestrigen Folge uneinig - Abdallah und Ingo erhielten die gleiche Anzahl an Stimmen. Weil Ingo im direkten Duell schneller ein Feuer machen konnte, musste Abdallah die Show verlassen.

Folge 3 von "Survivor" 2019 konnten die Zuschauer am gestrigen Montag, den 30. September 2019, um 20.15 Uhr auf Vox verfolgen. (AZ)

