"Survivor" 2019 live im TV und Stream - heute mit Folge 3

"Survivor" 2019 kommt heute mit Folge 3 live im TV und Stream auf Vox. Hier lesen Sie, wie und wo sie die Survival-Sendung verfolgen können.

"Survivor" kommt heute Abend live im TV und Stream. In der letzten Folge von "Survivor" 2019 verlor das Team "Waya" den Wettkampf um Immunität und musste in den Gruppenrat treten, um einen Kandidaten auszusuchen, der die Show verlassen musste. Das Team entschied sich gegen Jonah, dessen vorangegangene Intrigen ihm nun letztlich zum Verhängnis wurden. Hier lesen Sie eine Vorschau zu Folge 3: "Survivor" 2019, Folge 3: Die Kandidaten stoßen langsam an ihre Grenzen

"Survivor" live im TV und Stream sehen

Ab dem 16. September überträgt Vox die erste deutsche Staffel von "Survivor" immer montags um 20.15 Uhr live im TV und Stream. Neben der Live-Übertragung im Fernsehen können Sie "Survivor" auch hier auf dieser Seite live im Stream bei TVNOW.de oder in der TVNOW App verfolgen.

Außerdem können Sie die einzelnen Folgen auch bei TVNOW.de nach der Ausstrahlung abrufen und im Stream ansehen. Manche Inhalte von TVNOW sind allerdings nur mit einem Premium-Account abrufbar, der kostenpflichtig ist. Nach einem ersten Testmonat fallen monatlich 4,99 Euro an.

TV und Live-Stream: So läuft die Vox-Show "Survivor" ab

Die Kandidaten von "Survivor" werden auf einer unbewohnten Insel ausgesetzt und müssen von Beginn an ums Überleben kämpfen. Ohne fremde Hilfe gilt es Feuer zu machen, einen Schlafplatz zu finden und sich an die extremen Bedingungen fernab von jeglicher Zivilisation anzupassen. Außerdem müssen sich die Kandidaten in Wettkämpfen beweisen: In zwei Gruppen müssen sie gegeneinander antreten. Dabei erhält das Gewinner-Team Immunität, was bedeutet, dass keiner von ihnen die Insel verlassen muss. Die Verlierer müssen aber einen Kandidaten aus den eigenen Reihen wählen, der seine Koffer packen muss.

Der "Survivor", also der letzte Kandidat und damit der Gewinner der Show, darf sich über ein Preisgeld von einer halben Million Euro freuen. Um zu gewinnen müssen sich die Kandidaten nicht nur den harschen Bedingungen anpassen, sondern auch ihre Mitspieler überlisten. (AZ)

