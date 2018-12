10:43 Uhr

TV-Programm: Film-Tipps für Heilig Abend 2018 Panorama

Als "Sissi" wurde Romy Schneider in den Fünfzigern berühmt. Der Film läuft auch an Heilig Abend 2018.

"Sissi", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Kevin allein zu Haus": Das TV-Programm an Weihnachten ist vielfältig. Wir geben einige Film-Tipps für Heilig Abend, 24. Dezember 2018.

Das TV-Programm zu Heilig Abend - also am Montag, 24. Dezember 2018 - bietet wieder viel Abwechslung. Bei aller Vielfalt im Fernsehprogramm lässt sich dabei aber auch schnell der Überblick verlieren: Lohnt sich der Film auf RTL, der Blockbuster auf Pro7 oder soll es doch lieber ein Klassiker wie "Die Feuerzangenbowle" oder "Sissi" (beide ARD) sein?

Filme und Programm an Heilig Abend: TV-Tipps für Weihnachten

Hier bekommen Sie einen Überblick über das TV-Programm an Heilig Abend - natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film bzw. welcher Sendung sich das Einschalten am 24.12. lohnt.

TV-Programm am Vormittag: Tipps für Heilig Abend, 24.12.18

Feuer, Wasser und Posaunen (5.30 Uhr, ARD): Wer gleich morgens mit dem TV-Programm starten will, dem sei dieser Märchenfilm für die ganze Familie ans Herz gelegt. Es geht um Liebe, Hochzeit - und jede Menge Herausforderungen auf dem Weg zum Glück.

Santa Baby I und II (7.10 und 8.45 Uhr, RTL): Eine ehrgeizige Karrierefrau soll ihrem Vater - Santa Claus höchstpersönlich - beim Weihnachtsgeschäft helfen. Doch die Weihnachtselfen weigern sich, ihre Pläne zur Optimierung des Geschäfts mitzutragen. Dabei warten doch auf der ganzen Welt Kinder auf ihre Geschenke...

Petterson und Findus (9.15 Uhr, ZDF): Der Kinderfilm basiert auf den weltbekannten Büchern des schwedischen Autors Sven Nordqvist. Darin feiern die Filmhelden Petterson und Findus "Das schönste Weihnachten überhaupt" - obwohl es zunächst gar nicht danach aussieht.

Schneewittchen (10 Uhr, ARD): Im Ersten läuft das Märchen um Schneewittchen. Darin gelangt "Die Schönste im ganzen Land" zu den sieben Zwergen. Und alles ist gut, bis die böse Stiefmutter Schneewittchen findet...

Dornröschen (11 Uhr, ARD): Noch ein Film-Klassiker. Dornröschen fällt in einen 100-jährigen Schlaf. Kann ein Stallbursche sie daraus erwecken?

TV-Programm am Mittag: Tipps für Heiligabend, 24.12.18

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (12 Uhr, ARD): Die Handlung des Märchenfilms aus dem Jahr 1973 basiert auf dem Märchen von Aschenputtel: Das junge Aschenbrödel lebt bei ihrer Stiefmutter und deren Töchtern, die das Mädchen ausnutzen und erniedrigen. Doch als der König und die Königin an den Hof kommen, ändert sich alles... (alle Sendetermine und mehr Infos finden Sie hier )

Michel in der Suppenschüssel (13.25 Uhr, ZDF): Der kleine Michel aus Lönneberga nimmt die Zuschauer mit auf seine Abenteuer. Eines führt etwas zu weit, als Michel mit dem Kopf in der Suppenschüssel stecken bleibt.

TV-Programm am Nachmittag: Tipps für Heilig Abend, 24.12.18

Die Chroniken von Narnia (14.35 Uhr, RTL): In der fabelhaften Welt von Narnia geht es darum, das Schicksal des Königreichs zu retten und dem rechtmäßigen König auf den Thron zu verhelfen. Die Kino-Saga "Prinz Kaspian von Narnia" ist etwas für Ausdauernde: Sie läuft mit Werbeunterbrechungen bis 16.55 Uhr.

Jingle Bells - Eine Familie zum Fest (16.05 Uhr, Sat.1): Wer mag Weihnachten schon allein feiern? Auch Drew geht es in diesem Spielfilm so - und er bezahlt eine Familie, damit sie mit ihm feiert.

TV-Programm am Abend: Tipps für Heiligabend, 24.12.18

Ice Age (19.40 Uhr, RTL): In der Ice-Age-Folge "Eine coole Bescherung" verrät der Name bereits viel: Alle Tiere in dem animierten Film sind mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest beschäftigt.

Sissi (20.15 Uhr, ARD): "Sissi" ist ein Weihnachtsklassiker. Der glanzvoll ausgestaltete Historienfilm mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm dreht sich um das Leben der österreichische Kaiserin (alle Sendetermine und mehr Infos finden Sie hier ).

Der Herr der Ringe (20.15 Uhr, Pro7): Der Privatsender Pro7 zeigt den Fantasy-Klassiker "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" rund um den jungen Hobbit Frodo Beutlin.

Kevin allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat.1): Alle Jahre wieder fiebern Zuschauer mit, wenn sich Kevin - der von seiner Familie zuhause vergessen wurde - trickreich und kreativ gegen zwei Einbrecher zur Wehr setzt.

Alice im Wunderland (20.15 Uhr, Vox): Kaninchen in Jacketts, sprechende Raupen und grinsende Katzen: In "Alice im Wunderland" tauchen Zuschauer in eine Traumwelt ein. Aber nicht alles hier ist schön - Alice muss sich großen Gefahren aussetzen, um einem Freund zu helfen...

Die schönsten Weihnachtsmomente der Welt (20.15 Uhr, RTL): In der Show geht es um die Geschichte hinter dem Weihnachtshit "Last Christmas", schöne Weihnachtsmomente aus dem TV und lustige Geschichten rund um den Weihnachtsmann.

TV-Programm in der Nacht: Tipps für Heilig Abend, 24.12.18

Notting Hill (22.30 Uhr, ZDF): Etwas Romantik für Heilig Abend: In "Notting Hill" spielen Julia Roberts und Hugh Grant ein ungleiches Paar, das die Liebe zueinander bringt.

Katholische Christmette (23.30 Uhr, ARD): Wer es besinnlich mag, kann sich die weihnachtliche Christmette aus der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale mit Erzbischof Heiner Koch ansehen.

Na, ist beim TV-Programm an Heilig Abend etwas für Sie dabei? Für alle, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für Montag, 24. Dezember 2018. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen, die Ihnen am Weihnachtsabend Unterhaltung bieten.

