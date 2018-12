vor 39 Min.

TV-Programm: Film-Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag 2018 Panorama

TV-Programm am 1. Wehnachtstag: "Heidi", "Die Helene Fischer-Show" oder "Kevin - Allein in New York" laufen. Wir geben Film-Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag.

Nach dem Heiligen Abend geht es am ersten Weihnachtsfeiertag - also am Dienstag, 25. Dezember 2018, im Fernsehen weiter mit vielen Filmen wie "Das Wunder von Manhattan" oder "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Doch wo soll man gucken? Pro7? RTL? ARD? Wir bieten Ihnen eine Übersicht des TV-Programms:

Filme und Programm am 1. Weihnachtsfeiertag: TV-Tipps für Weihnachten

Hier bekommen Sie einen Überblick über das TV-Programm am ersten Weihnachtsfeiertag - natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film bzw. welcher Sendung sich das Einschalten am 25.12. lohnt.

TV-Programm am Vormittag: Tipps für den ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.18

Wie man Prinzessinnen weckt (5.30 Uhr, ARD): Schon früh am Morgen können Sie dieses tschechische Märchen sehen. Die Verfilmung von "Dornröschen" stammt aus dem Jahr 1977.

Hänsel und Gretel (5.30 Uhr, ZDF): Märchen-Fans können auch ins ZDF schalten. Dort zeigt der Sender eine deutsche Verfilmung des Klassikers "Hänsel und Gretel" aus dem Jahr 2005.

Die Eiskönigin - Partyfieber (5.40 Uhr, RTL): Der Animationsfilm "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" war ein riesiger Erfolg. RTL zeigt den Kurzfilm gleich zwei Mal am Dienstag.

Northpole: Weihnachten geöffnet (5.05 Uhr, Sat.1): Der zweite Teil von Northpole dreht sich um ein Gasthaus, dass als magische Tankstelle für den Weihnachtsmann dient.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (10.25 Uhr, ARD): Der Dauer-Weihnachts-Brenner kommt auch am ersten Weihnachtsfeiertag im Ersten. Hier nennen wir alle Sendetermine von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

Versprochen ist versprochen (9.10 Uhr, RTL): Arnold Schwarzenegger muss Einiges tun, um seinen Sohn am Weihnachten glücklich zu machen. Denn der will ein ganz bestimmtes Geschenk haben.

TV-Programm am Mittag: Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag

Urbi et Orbi (12 Uhr, ZDF): In Rom verkündet Papst Franziskus den Weihnachtssegen. Tausende Zuschauer werden sich das Spektakel auf dem Petersplatz anschauen.

Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte (11.20 Uhr, Pro7): Der dritte Teil der Märchensaga nach C. S. Lewis. Wieder landen die Pevensie-Geschwister in Narnia.

Madagascar 2 (12.50 Uhr, Sat.1): Im zweiten Teil des Animationsfilms Madagascar wollen die Hauptcharaktere zurück nach New York. Jedoch kommen sie bloß nach Afrika, wo sie auf ihre Vergangenheit stoßen.

Rapunzel (13.50 Uhr, ARD): Das Erste zeigt ein Märchen nach dem anderen am 1. Weihnachtsfeiertag. Und auch Rapunzel wird in einer neuen, deutschen Verfilmung aus dem Jahr 2009 gezeigt.

TV-Programm am Nachmittag: Filme am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.18

Sissi (15.55 Uhr, ARD): Ab dem Nachmittag beherrscht die junge Kaiserin, Sissi, das Erste. Den nach dem ersten Teil folgt gleich "Sissi, die junge Kaiserin" mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Hier listen wir alle Sendetermine von Sissi auf.

Heidi (17.20 Uhr, ZDF): Das Zweite kontert mit dem Kinderfilm Heidi aus dem Jahr 2015.

Titanic (16.10 Uhr, Sat.1): Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und eine der tragischsten Geschichten der Menschheit. Der Luxus-Dampfer fährt von Großbritannien nach Amerika, doch macht unterwegs Bekanntschaft mit einem Eisberg. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet müssen ums Überleben kämpfen.

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (16 Uhr, RTL): Nach dem erfolgreichen Animationsfilm - mit der ein oder anderen Gesangseinlage - folgen zwei Kurzfilme aus dem "Die Eiskönigin"-Universum.

TV-Programm am Abend: Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.18

Zeig mir Deine Welt (19.15 Uhr, ARD): Das Erste zeigt zwei neue Folgen der Dokumentation "Die Weisheit der Hundertjährigen". Kai Pflaume geht am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Suche nach interessanten Menschen jenseits der 100 Jahre.

Ice Age - Eine coole Bescherung (18.10 Uhr, RTL): Kurzfilm zur berühmten Ice Age-Reihe mit Otto Walkes als Faultier Sid.

The Jungle Book (18.10 Uhr, Pro7): Die neuste Verfilmung des Walt-Disney-Films "Das Dschungelbuch" von 1967 im neuesten digitalen Gewand. Regisseur war Jon Favreau, der auch Iron Man verfilmte.

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (19.08 Uhr, ZDF): Walter Steinmeier (SPD) wird in seiner Funktion als Bundespräsident eine Ansprache an die Deutschen halten.

TV-Programm in der Nacht: Tipps für den ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.18

Die Helene Fischer Show (20.15 Uhr, ZDF): Bereits zum achten Mal lädt die Schlagersängerin zu einer großen Show mit Tanzeinlagen, Musik und Artistik ein. Mit dabei sind Stars wie Eros Ramazotti, Maite Kelly und Michelle. Hier erfahren Sie, welche Gäste bei der Helene Fischer Show noch dabei sind.

James Bond 007: Skyfall (20.15 Uhr, Pro7): Danile Craig muss sich als Agent James Bond seiner Vergangenheit stellen. Dazu jagt er durch Istanbul, China, London und Schottland.

Pets (20.15 Uhr, RTL): Was machen eigentlich die Tiere, wenn die Herrchen mal nicht daheim sind? Das sehen die Zuschauer beim Animationsfilm Pets am ersten Weihnachtsfeiertag.

Verblendung (23.10 Uhr, Pro7): Der Thriller nach Stieg Larsson führt den Reporter Mikael Blomkvist (Daniel Craig) auf eine gefährliche Recherche. Unterstützt wird er von Lisbeth Salander (Rooney Mara).

Na, ist beim TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag etwas für Sie dabei? Für alle, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für Dienstag, 25. Dezember 2018. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen Folgen