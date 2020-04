vor 16 Min.

"Temple": Start heute - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Temple" ist ab heute im Stream bei Sky verfügbar. Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer - lesen Sie hier alle Infos.

Ab heute gibt es eine neue Serie auf Sky - die erste Staffel der britischen Dramaserie "Temple". In den USA ist die Serie bereits 2019 erschienen. Nun wird sie in wenigen Wochen auch in Deutschland verfügbar sein. Erfahren Sie hier neben dem Start-Termin alle Infos zu den Folgen, der Handlung und dem Cast. Am Ende des Artikels ist auch ein Trailer zu sehen.

"Temple": Wann ist der Start bei Sky?

Das britische Sky Original "Temple" ist ab dem 30. April 2020 als komplette Staffel bei Sky abrufbar. Parallel dazu ist die Serie immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Eine zweite Staffel der Serie ist bereits bestätigt worden.

Handlung und Folgen von "Temple"

Nach einem persönlichen Schicksalsschlag gründet der erfolgreiche Chirurg Daniel Milton zusammen mit einem Freund eine illegale Klinik, die in den Katakomben der Londoner U-Bahn liegt. Dort behandelt er Menschen, die sich eine reguläre ärztliche Versorgung nicht leisten können: Kriminelle, Obdachlose und illegale Einwanderer. Neben seiner eigentlichen Mission, den Bedürftigen zu helfen, geht Milton aber noch einem ganz anderen Plan nach, der ihn schon bald in große Gefahr bringt.

"Temple" umfasst insgesamt acht Folgen. Details zu den einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Temple"

Hier präsentieren wir Ihnen den Haupt-Cast von "Temple" in unserer Übersicht:

Rolle Schauspieler Daniel Milton Mark Strong Lee Simmons Daniel Mays Anna Willems Carice van Houten Beth Milton Catherine McCormack Jamie Harris Tobi King Bakare Eve Milton Lily Newmark Karen Hall Khloe Pirrie

Staffel 1 der Sky-Serie: Trailer von "Temple"

Ein offizieller deutscher Trailer zur Serie "Temple" wurde bislang nicht veröffentlicht. Hier finden Sie die englische Version.

