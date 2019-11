vor 46 Min.

"The Big Bang Theory": Heute gibt's das Staffel-Finale im deutschen TV

Was hält die finale Folge der Kultserie für Howard und seine Frau Bernadette sowie die anderen Helden aus "The Big Bang Theory" bereit?

Heute Abend laufen die letzten Folgen von "The Big Bang Theory" auf ProSieben. Für die Schauspieler um Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco ist das ein großer Einschnitt.

Von Nicole Riess

Für die US-Kultserie "The Big Bang Theory" heißt es: Das war's. Nach zwölf Jahren und zwölf Staffeln ist Schluss mit "The Big Bang Theory". Wie die Serie um vier Wissenschaftler wohl enden wird? Das können Fans heute Abend um 20.45 Uhr auf ProSieben sehen.

Letzte Folge von "The Big Bang Theory" in Deutschland zu sehen

Für die sieben Hauptdarsteller geht mit dem Serien-Aus eine wichtige Einnahmequelle verloren. Eine Million Dollar Gage haben die drei Hauptdarsteller Jim Parsons, Johnny Galecki und Kaley Cuoco pro Folge bekommen – zuletzt etwas weniger, um damit ihren Co-Stars bessere Gehälter zu ermöglichen. Auf der vom amerikanischen Forbes-Magazin erstellten Liste der bestbezahlten TV-Schauspielerinnen standen Melissa Rauch und Mayim Bialik im Frühjahr 2019 gemeinsam auf Platz sechs (mit geschätzten Einnahmen von zwölf Millionen Dollar im Jahr). Kaley Cuoco hatte dort mit 24,5 Millionen Dollar den zweitenPlatz erobert. Bei den männlichen TV-Schauspielern steht Jim Parsons mit 27,5 Millionen Dollar an der Spitze der Liste, auf ihn folgen seine Kollegen Johnny Galecki (26,5 Millionen Dollar),Simon Helberg (26 Millionen Dollar) und Kunal Nayyar (25 Millionen).

Schon aus Zeitgründen haben die Serienstars in den vergangenen Jahren kaum oder keine anderen Projekte verfolgt– wenn jenseits von "The Big Bang Theory" von ihnen zu hören war, ging es eher um ihr Privatleben. Man darf wohl gespannt sein, wie es weitergeht, wenn die Serie Geschichte ist. Möglichkeiten der Lebensgestaltung gibt es viele: Rückzug ins Private (finanziell machbar), neue Rollen (wünschenswert), totaler Absturz (nicht auszuschließen)?

"The Big Bang Theory": Die Darsteller im Kurz-Porträt

Kaley Cuoco (33, spielt Penny Hofstadter) wurde bereits als Teenager zum Serienstar ("Meine wilden Töchter"). Sie ist in zweiter Ehe verheiratet und hat nach dem Serien-Aus endlich mehr Zeit für ihr Lieblingshobby: Reiten. Aus ihren Fotos vom Dreh will sie ein Buch machen.

Jim Parsons (46, spielt Dr. Dr. Sheldon Cooper) fällt nach dem Serien-Aus nicht in ein tiefes Loch, wird aber wohl verstärkt hinter der Kamera agieren. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder Sprecherrollen übernommen. Parsons hat vier Emmys als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er ist verheiratet.

Simon Helberg (38, spielt Howard Wolowitz) hat vor dem weltweiten Erfolg von "The Big Bang Theory" vorwiegend kleinere Rollen in Serien gehabt. Zudem war der Schauspieler 2016 im Film "Florence Foster Jenkins" zu sehen. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Johnny Galecki (44, spielt Dr. Leonard Hofstadter) stand schon als Kind auf der Bühne und vor der Kamera ("Roseanne"). Er war schon des Öfteren mit Serienpartnerinnen liiert. Seine aktuelle Freundin ist das Model Alaina Meyer– angeblich ist die Hochzeit in Planung.

Mayim Bialik (43, spielt Dr. Amy Farrah Fowler) war schon als "Blossom" ein Serienstar – das war in den 90er-Jahren. Sie ist tatsächlich Neurowissenschaftlerin – seit 2010 spielt sie auch in "The Big Bang Theory" eine. Bialik war verheiratet, hat zwei Kinder und ist auch als YouTuberin erfolgreich (GrokNation).

Melissa Rauch (39, spielt Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitzmit der schrillen Stimme) gehört seit 2009 zum Ensemble. Vorher hatte sie sich unter anderem als Stand-up-Comedian einen Namen gemacht. Rauch ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Kunal Nayyar (38, spielt Dr. Rajesh Koothrappali) ist der ewig nach Liebe Suchende in der Serie. Der gebürtige Brite, der in Neu-Delhi aufwuchs, ist mit der früheren "Miss Indien" Neha Kapur verheiratet – das Paar lebt in den USA.

Heute zeigt ProSieben das Finale von "The Big Bang Theory" - und vorher schon den ganzen Tag ausgewählte Folgen. Das sind die Sendetermine.

