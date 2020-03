vor 22 Min.

"The Biggest Loser" 2020, Finale: Daniel verliert 104 Kilo und siegt - Folge 13 am 27.3.20

Am 27.3.20 lief das Finale von "The Biggest Loser" 2020. Sieger Daniel (2.v.l.) wurde mit 104 Kilo Gewichtsverlust in der Sat.1-Show Erster. Alle Infos im Nachbericht zu Folge 13.

Von Carla Gospodarek

Am Freitag, 27.3.20, war es endlich so weit: Das große Finale von " The Biggest Loser" 2020 stand auf dem Programm. Mit dabei waren noch vier Kandidaten: Sascha, Abdi, Tülay und Daniel. Wer von ihnen konnte beim finalen Wiegen am besten abschneiden und sich damit den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern?

Die Antwort lesen Sie hier im Nachbericht zu Folge 13 von "The Biggest Loser" - mit allen Infos rund um die Final-Kandidaten.

"The Biggest Loser" 2020, Folge 13 am 27.3.20: Petra coacht Daniel zu 104 Kilo Gewichtsverlust

Zwei der Kandidaten von Coach-Neuling Petra konnten sich ins Finale kämpfen. Mit dabei war der 26-jährige Abdi aus Usingen: Ganze 61,3 Kilogramm hatte der Tanzlehrer in der Zeit bis zum Finale verloren und brachte von seinen anfänglichen 143,7 Kilo vor der letzten Show nur noch 84,2 Kilo auf die Waage. Im Finale selbst stieg sein Gewichtsverlust sogar noch auf 75,9 Kilo. Das reichte im Finale für Platz drei - und viele anerkennende Blicke.

Auch der zweite Finalist aus Team Petra hatte so einiges an Gewicht verloren: Mit 203,8 Kilogramm war Fahrschul-Lehrer Daniel der schwerste Kandidat der "The Biggest Loser"-Staffel. In seiner Camp-Zeit stellte der 31-Jährige gleich zwei Rekorde auf: Zum einen meisterte er mit einer Abnahme von 21,4 Kilo den höchsten Gewichtsverlust innerhalb der ersten Camp-Woche der Show. Obendrauf sicherte er sich mit einer Abnahme mit 63,7 Kilo die höchste Camp-Gesamtabnahme aller Zeiten.

Im Finale dann die große Überraschung: Daniels gesamte Gewichtsabnahme betrug 104 Kilo - und bedeutete für den erschlankten Kandidaten den Sieg bei "The Biggest Loser" 2020.

Folge 13: "The Biggest Loser"-Finale 2020 auf Sat.1 - Sascha holt mit Coach Ramin Platz zwei

Da konnte auch der Hoffnungsträger aus Coach Ramins Team nicht mithalten: Sascha, der ebenfalls eine Gewichtsreduktion von mehr als 50 Prozent zustandegebracht hatte, musste sich mit Platz zwei begnügen - und feierte seine Leistung dennoch mit Stage Diving im Publikum.

Der 29-jährige hatte als Motivation angegeben, mehr unbeschwerte Zeit mit seiner Tochter verbringen zu können. Er wollte einen erheblichen Teil seiner anfänglichen 160,4 Kilogramm verlieren. Das gelang ihm: Bis zum Halbfinale nahm er beeindruckende 70,5 Kilo ab. Im Finale waren es dann sogar 80,6 Kilo.

"The Biggest Loser" 2020, Nachbericht: Tülay geht auch als Vierte glücklich nach Hause

Auch die einzige weibliche Finalistin, Tülay, sagte ihren überflüssigen Kilos den Kampf an. Die 25-Jährige wollte als Schiedsrichterin wieder leichtfüßig über das Fußballfeld laufen können. Bis zum Finale konnte sie stolze 50,4 Kilo von ihrem 127,1-Kilo-Startgewicht abnehmen. In der letzten Show hatte sie mit 51,7 Kilo keine Chancen auf die vorderen Plätze - und ging mit Rang vier trotzdem glücklich nach Hause.

