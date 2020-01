vor 2 Min.

"The Biggest Loser" 2020, Folge 4 am 26.1.20: Es geht in die Teams

"The Biggest Loser" Folge 4 am 26.1.20: Hat ein Kandidat wirklich nur 100 Gramm abgenommen? Alle Infos in der Vorschau.

Vergangene Woche hatte Jan freiwillig seine Teilnahme bei " The Biggest Loser" 2020 beendet. Grund dafür war seine kranke Tochter, die mit einem Nierenleiden zu kämpfen hat. Eigentlich hätte wahrscheinlich Joell die Show verlassen müssen, nachdem er nur 500 Gramm abgenommen hatte. Auch Tülay konnte beim Wiegen nicht überzeugen: Sie hatte innerhalb einer Woche nur 1,2 Kilogramm abgenommen und damit auch nicht die erwünschte Leistung erbracht.

Was die Kandidaten in der heutigen Folge erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau:

"The Biggest Loser" am 26.1.20: Blau gegen Rot - welches Team gewinnt?

Am Ende von Folge 3 wurden die Kandidaten in zwei Teams aufgeteilt und kämpfen ab jetzt gemeinsam um die Pfunde. Tülay, Celina, Swaantje, Claudia, Sascha, Nico, Anthony und Werner bilden gemeinsam das blaue Team. Unter der Führung von Coach Ramin soll es den Kilos an den Kragen gehen. Das rote Team wird von Petra angeführt, die versuchen wird ihre Schützlinge Woche für Woche zu Höchstleistungen zu motivieren. Ab Folge 4 ist sie für Gerry, Sarah, Tabea, Anja, Sigi, Abdi, Jessica und Daniel verantwortlich. Welches Team hat in dieser Woche die Nase vorn?

"The Biggest Loser" Vorschau: Nur 100 Gramm abgenommen?

Die Teams geben in dieser Woche alles - schließlich kämpfen die Kandidaten nun nicht mehr nur für sich, sondern sie müssen sich auch für ihre Team-Kollegen ins Zeug legen. Die große Enttäuschung folgt dann beim Wiegen: Hat ein Kandidat in der gesamten Woche wirklich nur 100 Gramm verloren? Coach Ramin sagt in Folge 4: "100 Gramm Gewichtsverlust. Das war's jetzt halt". Doch über welchen Kandidaten spricht er?

Die Antwort gibt es heute Nachmittag um 17.30 Uhr bei Sat.1. (AZ)

