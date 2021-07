Staffel 8 von "The Blacklist": Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Folgen

Staffel 8 von "The Blacklist": Hier gibt es alle Infos rund um Start, Besetzung, Folgen und Handlung der neuen Folgen in unserer Übersicht.

The Blacklist" wird in Kürze auf Netflix fortgesetzt. Die beliebte Crime-Serie, die sich um eine Spezialeinheit des FBI dreht, geht dann bereits in Staffel 8.

Was ist bereits über den Start, die Handlung und über die Darsteller im Cast bekannt? Wir präsentieren Ihnen alle Infos rund um die neuen Folgen in unserer Übersicht.

"The Blacklist", Staffel 8: Wann ist der Start bei Netflix in Deutschland?

Das Warten hat ein Ende: Ende Juni wurde das offizielle Start-Datum der Staffel 8 von "The Blacklist" für Deutschland veröffentlicht. Los geht es mit den neuen Folgen am morgigen 20. Juli 2021. Zu sehen gibt es die Serie auf der Streaming-Plattform Netflix.

Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat.

Handlung: Worum geht es bei "The Blacklist", Staffel 8?

In Staffel 8 von "The Blacklist" steht Raymond Reddington unter Druck: Er bekommt es mit Elizabeth Keen als Gegnerin zu tun, die die Wahrheit über ihn herausfinden möchte. Dafür arbeitet sie mit Katarina Rostova zusammen.

Wie viele Folgen hat Staffel 8 von "The Blacklist"?

Die 8. Staffel von "The Backlist" besteht aus 22 Folgen, die jeweils ungefähr eine Dreiviertel Stunde lang sind. Das sind die Titel der Episoden im englischen Original:

Roanoke Katarina Rostova: Conclusion 16 Ounces Elizabeth Keen The Fribourg Confidence The Wellstone Agency Chemical Mary Ogden Greeley The Cyranoid Dr. Laken Perillos Captain Kidd Rakitin Anne Misère The Russian Knot Nicholas Obenrader Ivan Stepanov The Protean Balthazar "Bino" Baker Godwin Page Nachalo Konets

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Blacklist", Staffel 8?

Welche Hauptdarsteller gehören zur Besetzung von Staffel 8 von "The Blacklist"? Das sind die Schauspieler:

James Spader als Raymond "Red" Reddington

als Raymond "Red" Reddington Megan Boone als Elizabeth Keen

als Diego Klattenhoff als Donald Ressler

Harry Lennix als Harold Cooper

als Harold Cooper Amir Arison als Aram Mojtabai

Laura Sohn als Alina Park

Hisham Tawfiq als Dembe Zuma

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.