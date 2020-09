18:30 Uhr

The Falcon and the Winter Soldier: Start auf Disney+, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

Anthony Mackie spielt Sam Wilson in "The Falcon and the Winter Soldier". Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - hier finden Sie alle Infos.

"The Falcon and the Winter Soldier" läuft 2021 bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung gibt es hier. Außerdem finden Sie einen Teaser Trailer.

Von Elisa Jebelean

"The Falcon and the Winter Soldier" erscheint 2021 auf Disney+. Die Miniserie basiert auf den Marvel-Charakteren Sam Wilson (Falcon) und Bucky Barnes (Winter Soldier). Showrunner und Drehbuchautor der Serie ist Malcolm Spellman. Die Handlung der Serie spielt nach den Ereignissen des 2019 erschienenen Films "Avengers: Endgame".

Wann ist der Start-Termin von "The Falcon and the Winter Soldier"? Gibt es bereits einen Trailer? Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung und den Folgen.

"The Falcon and the Winter Soldier": Start auf Disney+

Ein exaktes Start-Datum für "The Falcon and the Winter Soldier" auf Disney+ ist noch nicht bekannt. Die Film-Produktion startete bereits im Oktober 2019 in Atlanta, musste allerdings wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochen werden. Nun ist der Release für 2021 geplant - in welchem Quartal wurde nicht genannt. Das Disney+ Abo kostet 6,99 Euro im Monat. Für eine Jahresmitgliedschaft sind 69,99 Euro fällig.

Wie viele Folgen hat "The Falcon and the Winter Soldier"?

"The Falcon and the Winter Soldier" soll insgesamt sechs Episoden haben. Die Titel sind noch nicht bekannt.

Handlung von "The Falcon and the Winter Soldier"

In "Avengers:Endgame" übergab Captain America sein berühmtes Vibranium-Schild an Sam Willson. Ob dieser aber nun in die Rolle des Captain America schlüpft bzw. ob dieses Thema in der Serie behandelt wird, ist noch unklar. Es bleibt also noch spannend, wie sich die Rolle des Falcon entwickelt. Feststeht allerdings, dass Sam Wilson und Bucky Barnes wieder ein Team bilden und ihre Gegner weltweit jagen müssen - was sich aus den verschiedenen Drehorten (Atlanta, Tschechien) erschließen lässt.

Besetzung von "The Falcon and the Winter Soldier": Die Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller im Überblick:

Schauspieler Rolle Anthony Mackie Sam Wilson / Falcon Sebastian Stan Bucky Barnes / Winter Soldier Daniel Brühl Baron Helmut Zemo Emily VanCamp Sharon Carter Wyatt Russell John Walker

Trailer zu "The Falcon and the Winter Soldier"

Hier sehen Sie den Teaser Trailer zu Neuerscheinungen auf Disney+, wo auch einige kurze Szenen von "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen sind.

